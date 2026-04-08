市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

市場對美國和伊朗7日宣布停火反應正面，油價大跌且股市大漲，但英國廣播公司（BBC）8日分析，需要對局勢保持謹慎的理由很多，戰爭造成的經濟創傷也可能持續。

BBC指出，目前各方對美、伊、以色列3方下階段談判走向的說法不一，能否真的舉行面對面談判會是一項考驗。

其次，荷莫茲海峽的實際狀況也值得關注。該海峽能否如美國總統川普所言暢通無阻？還是將如伊朗外交部長阿拉奇所暗示，海峽通航將得「經伊朗武裝部隊協調，並考量技術限制」？這不僅對石油和天然氣運輸至關重要，也影響航空燃料、硫、尿素、柴油等物資流通。

這也帶出一個根本性問題，即伊朗已在波斯灣地區創造一種新現實，德黑蘭即使缺乏正常運作的海、空軍，也能控制荷莫茲海峽，甚至開始收取過路費。這種情況會持續嗎？波灣國家會接受嗎？

此外，以卡達為首的幾個國家基礎設施遭到直接損害，很可能減損未來幾年全球天然氣生產；重啟生產需要數周，要恢復到戰前水準則恐需要數年。

因此，這次局勢未進一步升級雖使全球經濟鬆口氣，但這場衝突對經濟的創傷多深，仍是未知數。