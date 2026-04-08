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「樂見停火協議」馬克宏曝15國將參與規畫 協助促進荷莫茲海峽重啟
美國和伊朗宣布停火兩周後，法國總統馬克宏8日說，約15個國家正計畫促進荷莫茲海峽恢復通航。
路透8日報導，馬克宏在與顧問和內閣成員舉行的國防會議開始時說，目前約15國在法國領導下動員參與相關規畫，該任務將務求保持防禦性質，且與伊朗方面協調，以期促進恢復海峽通航。全球兩成石油供應需經過荷莫茲海峽。
馬克宏也說，樂見美伊達成停火協議，但黎巴嫩局勢依然嚴峻，「當前局勢下，我們希望確保停火協議完全涵蓋黎巴嫩」。
黎巴嫩曾是法國的保護國，法、黎也保持密切聯繫。
以色列軍方8日說，已依據政治高層的指示對伊朗停火，但將繼續對伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨進行作戰和地面行動。
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