美伊達成停火2周協議 陸外交部：中方對停火安排表示歡迎

美國與伊朗初步同意為期2周的停火，儘管雙方各自宣稱勝利，但仍能短暫避免緊張局勢推高。對此，大陸外交部表示對停火安排表示歡迎，並重申一貫主張敦促各方盡快停火止戰、透過政治外交途徑化解爭端，為中東和海灣地區的和平穩定積極發揮建設性作用。

大陸外交部8日下午舉行例行記者會，發言人毛寧在會上就美國和伊朗宣布停火答問時表示，中方對相關方面宣布達成停火安排表示歡迎，中方支持巴基斯坦等國所做的斡旋努力。毛寧重申，中方一貫主張盡快停火止戰，透過政治外交途徑化解爭端，最終實現中東和海灣地區的長治久安。中方也為此做出了自己的努力。

另外，針對外媒提問，關於美國總統川普認為是中國推動伊朗參與了當前這項停火協議的談判。中方能否確認這一說法？若中方確實參與其中，目前協議的一些條款似乎已出現明顯分歧，「尤其是黎巴嫩是否被納入停火範圍，以及提交給美方的『十點方案』中是否包括伊朗的鈾濃縮問題。中方能否就這些細節作出進一步說明？」

毛寧回應，伊朗戰事爆發以來，中方一直積極致力於促和止戰。大陸外交部長王毅同相關國家的外長先後26次通話，中國政府中東問題特使赴中東和海灣地區穿梭訪問，中國和巴基斯坦還共同提出了《關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議》。

毛寧強調，作為負責任大國，中國將繼續發揮建設性作用，為恢復海灣和中東地區的和平安寧作出積極貢獻。

此前，川普在當地時間7日在「真實社群」發文稱，當晚恐有「一整個文明」滅亡，無法復原，「我不希望此事發生，但大概會」。他6日要求伊朗在美東時間7日晚間8時前重啟荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗橋梁和發電廠。

不過，隨後川普又宣布，美國與伊朗距離達成「明確」的和平協議已經「非常接近」，他同意實施為期2周的停火，以便雙方持續談判。伊朗同日表示，已接受為期2周的停火安排。另據新華社，以色列國防軍8日也對外宣布，已暫停對伊朗的打擊，但仍處於高度戒備狀態。