快訊

不斷更新／四局上徐若熙再對決林安可 被擊出一壘安打未失分

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

直播／中石化17：30舉行重大訊息說明會 總座將說明董事會決議

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊達成停火2周協議 陸外交部：中方對停火安排表示歡迎

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國與伊朗初步同意為期兩周的停火，大陸外交部發言人毛寧8日對此表示，中方對停火安排表示歡迎。她並重申，中方一貫主張盡快停火止戰、透過政治外交途徑化解爭端，為中東和海灣地區的和平穩定積極發揮建設性作用。圖／取自央視新聞
美國與伊朗初步同意為期兩周的停火，大陸外交部發言人毛寧8日對此表示，中方對停火安排表示歡迎。她並重申，中方一貫主張盡快停火止戰、透過政治外交途徑化解爭端，為中東和海灣地區的和平穩定積極發揮建設性作用。圖／取自央視新聞

美國伊朗初步同意為期2周的停火，儘管雙方各自宣稱勝利，但仍能短暫避免緊張局勢推高。對此，大陸外交部表示對停火安排表示歡迎，並重申一貫主張敦促各方盡快停火止戰、透過政治外交途徑化解爭端，為中東和海灣地區的和平穩定積極發揮建設性作用。

大陸外交部8日下午舉行例行記者會，發言人毛寧在會上就美國和伊朗宣布停火答問時表示，中方對相關方面宣布達成停火安排表示歡迎，中方支持巴基斯坦等國所做的斡旋努力。毛寧重申，中方一貫主張盡快停火止戰，透過政治外交途徑化解爭端，最終實現中東和海灣地區的長治久安。中方也為此做出了自己的努力。

另外，針對外媒提問，關於美國總統川普認為是中國推動伊朗參與了當前這項停火協議的談判。中方能否確認這一說法？若中方確實參與其中，目前協議的一些條款似乎已出現明顯分歧，「尤其是黎巴嫩是否被納入停火範圍，以及提交給美方的『十點方案』中是否包括伊朗的鈾濃縮問題。中方能否就這些細節作出進一步說明？」

毛寧回應，伊朗戰事爆發以來，中方一直積極致力於促和止戰。大陸外交部長王毅同相關國家的外長先後26次通話，中國政府中東問題特使赴中東和海灣地區穿梭訪問，中國和巴基斯坦還共同提出了《關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議》。

毛寧強調，作為負責任大國，中國將繼續發揮建設性作用，為恢復海灣和中東地區的和平安寧作出積極貢獻。

此前，川普在當地時間7日在「真實社群」發文稱，當晚恐有「一整個文明」滅亡，無法復原，「我不希望此事發生，但大概會」。他6日要求伊朗在美東時間7日晚間8時前重啟荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗橋梁和發電廠。

不過，隨後川普又宣布，美國與伊朗距離達成「明確」的和平協議已經「非常接近」，他同意實施為期2周的停火，以便雙方持續談判。伊朗同日表示，已接受為期2周的停火安排。另據新華社，以色列國防軍8日也對外宣布，已暫停對伊朗的打擊，但仍處於高度戒備狀態。

以色列 伊朗 美國 巴基斯坦 中東 毛寧 大陸

延伸閱讀

保持溝通！陸盼促伊朗戰事停火 陸外交部：王毅與相關國家外長26次通話

美伊停火兩週 BBC：緩兵之計離真正和平仍有距離

美伊達成兩週停火協議 聯合國與各國反應一覽

中東戰爭第39天》美以伊同意停火兩週 最新發展一次看

相關新聞

美伊宣布停火！荷莫茲海峽現況曝光「逾千艘船排隊」 這2國想搶頭香

彭博資訊報導，美國與伊朗在最後關頭宣布停火後，荷莫茲海峽通行仍未完全明朗，但截至8日上午，海峽兩側已有超過1000艘船聚集等待出入；與此同時，1艘伊朗油輪與1艘希臘散裝貨船已率先在波斯灣內啟動，準備穿越荷莫茲、駛離波斯灣，成為停火後首批測試通行情況的船隻。

美伊暫停火 …伊朗國會議長將率團談判 范斯領軍美方代表團

半島電視台8日引述伊朗學生通訊社報導，伊朗國會議長卡利巴夫將率領伊方談判團隊，參與10日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的會談，並預期美方代表團由美國副總統范斯領軍。

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

市場對美國和伊朗7日宣布停火反應正面，油價大跌且股市大漲，但英國廣播公司（BBC）8日分析，需要對局勢保持謹慎的理由很多，戰爭造成的經濟創傷也可能持續。

「樂見停火協議」馬克宏曝15國將參與規畫 協助促進荷莫茲海峽重啟

美國和伊朗宣布停火兩周後，法國總統馬克宏8日說，約15個國家正計畫促進荷莫茲海峽恢復通航。

穆吉塔巴點頭、川普臨門拍板 美國與伊朗停火2周內幕曝光

美國總統川普對伊朗發出的最後通牒在6日逼近之際，美國與以色列官員得知一項引人注意的發展。據一名以色列官員、一名地區官員以及另一名知情人士透露，新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）已指示談判代表，自戰爭爆發以來首次朝達成協議的方向推進。

美伊停火聲明一次看！伊朗英文版少1關鍵 以色列拒絕停火真主黨

美國與伊朗壓線達成2周停火，雙方各自宣稱取勝。美國總統川普聲明聚焦荷莫茲海峽通行，伊朗的波斯文與英文版聲明出現差異，後者並未提及「美方接受伊朗濃縮鈾權利」。以色列則稱支持川普停火決定，但聲明不會停止對伊朗代理勢力、黎巴嫩武裝組織真主黨的攻勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。