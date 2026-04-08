荷莫茲海峽要收通行費？傳美伊代表團將談判 伊朗駐華大使這樣說
新華社援引伊朗媒體8日報導稱，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫將率領伊朗代表團在巴基斯坦與美國副總統萬斯所率領的代表團展開談判。中國新聞社旗下《國是直通車》報導，針對外媒普遍關注的荷莫茲海峽是否收費問題，伊朗駐華大使法茲里8日在北京表示，伊朗尚未推出正式的收費方案及標準，伊方將參照目前世界上其他水道的通行收費標準以及國際法來做出決定。
據報導，在巴基斯坦總理夏巴茲邀請下，伊美雙方代表團10日將在伊斯蘭馬巴德進一步談判，以達成解決所有爭端的最終協議。
伊朗駐中國大使館微博8日也公布伊朗外長的聲明指出，若針對伊朗的襲擊停止，伊朗強大的武裝力量將即刻停止其防禦性軍事行動。聲明並稱，在未來兩周內，經與伊朗武裝力量協調，並在充分考慮技術限制的前提下，船舶可安全通過荷莫茲海峽。
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