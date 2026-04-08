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保持溝通！陸盼促伊朗戰事停火 陸外交部：王毅與相關國家外長26次通話

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部發言人毛寧8日表示，荷莫茲海峽是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區的安全穩定和暢通，符合國際社會的共同利益。中方希望各方共同努力，推動海峽早日恢復​​正常通行。（圖／取自澎湃新聞）
大陸外交部發言人毛寧8日表示，荷莫茲海峽是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區的安全穩定和暢通，符合國際社會的共同利益。中方希望各方共同努力，推動海峽早日恢復​​正常通行。（圖／取自澎湃新聞）

針對伊朗局勢及荷莫茲海峽通航安全問題，大陸外交部8日表示，中方自伊朗戰事爆發以來積極推動停火止戰，並與相關國家保持密切溝通，強調中國將繼續發揮建設性作用，維護中東地區和平穩定。同時，她指，荷莫茲海峽通航受阻的根本原因是美以對伊朗的軍事行動，中方與俄羅斯已共同提出安理會決議草案，旨在緩和局勢、保障航行自由。

大陸外交部發言人毛寧在8日主持例行記者會時表示，伊朗戰事爆發以來，中方一直積極致力於促和止戰。大陸外交部長王毅同相關國家的外長先後26次通話，中國政府中東問題特使赴中東和海灣地區穿梭訪問，中國和巴基斯坦還共同提出了《關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議》。她強調，作為負責任大國，中國將繼續發揮建設性作用，為恢復海灣和中東地區的和平安寧作出積極貢獻。

針對有外媒稱，伊朗與阿曼將收取荷莫茲海峽通行費，毛寧指出，荷莫茲海峽是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護這一地區的安全穩定和暢通，符合國際社會的共同利益。中方希望各方共同努力，推動海峽早日恢復正常通行。

談及聯合國安理會當地時間7日表決巴林提出的涉荷莫茲海峽決議草案，中俄投了反對票，毛寧說，中國常駐聯合國代表已經在解釋性發言中闡明了中方立場。中方主張海灣國家的主權安全和領土完整應得到充分尊重，航道以及能源基礎設施安全應當得到保障。

她指出，荷莫茲海峽通航受阻的根本原因，是美國以色列對伊朗的非法軍事行動，解決荷莫茲海峽通航問題的根本之策是儘快停火止戰。安理會的行動應當著眼於緩局降溫，不能給未經授權的軍事行動披上合法外衣，不能給使用武力開通行證，更不能火上澆油，導致衝突升級。中方的投票立場客觀公正，經得起歷史的檢驗。

毛寧說，中國和俄羅斯共同提出的決議草案已經正式向安理會成員散發，這一草案內容客觀公正，致力於緩和緊張局勢，呼籲對話談判，維護航行權利與自由，符合國際社會的期待，相信將得到各方支持。中方願繼續同有關各方一道，為推動局勢儘快緩和降溫、恢復海峽和中東地區的和平穩定作出不懈努力。

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