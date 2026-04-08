快訊

伊朗戰爭後未有油輪從中東抵台 中油：800萬桶原油這時陸續運來

穆吉塔巴點頭、川普臨門拍板 美國與伊朗停火2周內幕曝光

美伊宣布停火！荷莫茲海峽現況曝光「逾千艘船排隊」這2國想搶頭香

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊宣布停火！荷莫茲海峽現況曝光「逾千艘船排隊」 這2國想搶頭香

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一艘貨船3月11日在波斯灣、靠近荷莫茲海峽海域。圖／路透
一艘貨船3月11日在波斯灣、靠近荷莫茲海峽海域。圖／路透

彭博資訊報導，美國伊朗在最後關頭宣布停火後，荷莫茲海峽通行仍未完全明朗，但截至8日上午，海峽兩側已有超過1000艘船聚集等待出入；與此同時，1艘伊朗油輪與1艘希臘散裝貨船已率先在波斯灣內啟動，準備穿越荷莫茲、駛離波斯灣，成為停火後首批測試通行情況的船隻

目前航運界急於釐清協議細節，但雙方對開放荷莫茲海峽通行的關鍵細節仍不明朗，尚不清楚是否就過路費達成共識，以及停火正式生效時間。伊朗表示，已同意在由武裝部隊協調，在「技術限制」範圍內，提供為期2周的安全通行。

川普則稱是以伊朗同意「徹底、立即且安全」開放荷莫茲海峽為前提，同意停火2周。他之後又發文稱，美國將協助處理荷莫茲海峽堵塞，並且「待在那裡」確保航運順暢。

西澳大學國防與安全研究所兼任教授帕克（Jennifer Parker）表示：「全球航運流量不可能在24小時內重新啟動。油輪船東、保險公司與船員必須相信風險是真正降低，而不只是暫時按下暫停鍵。」

彭博引述能源市場情報公司Kpler資料指出，目前受困波斯灣的船隻超過800艘，且以能源運輸船為大宗，包括426艘原油與成品油輪、34艘液化石油氣船及19艘液化天然氣船，其餘則載運農產品、金屬等乾散貨或貨櫃。另據國際海事組織截至3月底統計，約有2萬名民間海員受困於這些船隻及其他公用與支援船上。

截至8日上午，在荷莫茲海峽兩側等待通行的船隻已超過1000艘，分別聚集在杜拜與豪爾法坎（Khor Fakkan）附近海域。

交易商與船東正密切觀察，哪些船隻率先嘗試雙向穿越海峽，尤其是不受伊朗庇護的船隻能否順利通行，收多少費用，且又會拒絕哪些船。

彭博提到，美伊宣布停火後，第一批在波斯灣內、準備從荷莫茲出口駛離有2艘船，在8日上午結伴航向伊朗的拉拉克島（Larak）與蓋什姆島（Qeshm）附近海域。

其中一艘是遭美國制裁、懸掛伊朗旗幟的蘇伊士型油輪Tour 2；另一艘則是希臘船東持有的散裝貨船NJ Earth。報導指出，NJ Earth在波斯灣內的航行紀錄異常，定位資料可能遭到偽裝，或受到電子戰干擾，其船東與管理公司在航運資料庫中也未列出聯絡方式。

液化天然氣船的動向也將受到高度關注，因為自戰爭爆發以來，還沒有任何滿載的液化天然氣船成功穿越海峽，最近一次嘗試通行也在最後一刻折返。去年全球約20%的液化天然氣運輸量都經過荷莫茲海峽。

美國 希臘 以色列 伊朗 荷莫茲海峽

延伸閱讀

美伊停火 紐時：戰爭恐在川普未實現目標下結束

美伊停火聲明一次看！伊朗英文版少1關鍵 以色列拒絕停火真主黨

伊朗重啟荷莫茲尚待細節 「800艘2萬船員受困貨船」不是說通就通

亞洲多國船隻安全通過荷莫茲海峽...專家示警：適用範圍與時效仍不明

相關新聞

美伊宣布停火！荷莫茲海峽現況曝光「逾千艘船排隊」 這2國想搶頭香

彭博資訊報導，美國與伊朗在最後關頭宣布停火後，荷莫茲海峽通行仍未完全明朗，但截至8日上午，海峽兩側已有超過1000艘船聚集等待出入；與此同時，1艘伊朗油輪與1艘希臘散裝貨船已率先在波斯灣內啟動，準備穿越荷莫茲、駛離波斯灣，成為停火後首批測試通行情況的船隻。

巴基斯坦「一人救全村」！彭博揭斡旋美伊2關鍵 倒數90分鐘避大戰

美國對伊朗的「文明毀滅」箭在弦上之際，巴基斯坦壓線斡旋達陣，從國際邊緣人搖身成為世界救星，避免中東戰爭失控擴大。學者指出，巴基斯坦這次寫下幾十年來最成功的外交案例之一，至少暫時避免一場全球近年最嚴重衝突。究竟巴基斯坦如何「一人救全村」？

穆吉塔巴點頭、川普臨門拍板 美國與伊朗停火2周內幕曝光

美國總統川普對伊朗發出的最後通牒在6日逼近之際，美國與以色列官員得知一項引人注意的發展。據一名以色列官員、一名地區官員以及另一名知情人士透露，新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）已指示談判代表，自戰爭爆發以來首次朝達成協議的方向推進。

美伊停火聲明一次看！伊朗英文版少1關鍵 以色列拒絕停火真主黨

美國與伊朗壓線達成2周停火，雙方各自宣稱取勝。美國總統川普聲明聚焦荷莫茲海峽通行，伊朗的波斯文與英文版聲明出現差異，後者並未提及「美方接受伊朗濃縮鈾權利」。以色列則稱支持川普停火決定，但聲明不會停止對伊朗代理勢力、黎巴嫩武裝組織真主黨的攻勢。

伊媒：議長卡利巴夫將率團與美談判 預料10日會范斯

半島電視台8日引述伊朗學生通訊社報導，伊朗國會議長卡利巴夫將率領伊方談判團隊，參與10日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的會談，並預期美方代表團由美國副總統范斯領軍。

荷莫茲海峽要收通行費？傳美伊代表團將談判 伊朗駐華大使這樣說

新華社援引伊朗媒體8日報導稱，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫將率領伊朗代表團在巴基斯坦與美國副總統萬斯所率領的代表團展開談判。中國新聞社旗下《國是直通車》報導，針對外媒普遍關注的荷莫茲海峽是否收費問題，伊朗駐華大使法茲里8日在北京表示，伊朗尚未推出正式的收費方案及標準，伊方將參照目前世界上其他水道的通行收費標準以及國際法來做出決定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。