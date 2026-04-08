美伊停火 紐時：戰爭恐在川普未實現目標下結束

美國與伊朗在川普最後通牒期限前不到1小時達成2週停火，雙方都宣稱在這場持續近40天的戰爭裡獲勝。紐約時報研判，這場戰爭有可能在川普未能實現許多既定目標下結束。

Axios新聞網披露，過去幾週一直是由巴基斯坦居間為美伊調解，雙方也確實在過去24小時內取得進展。

川普6日重申最後通牒，要伊朗在美東時間7日晚間8時（台北時間8日上午8時）前重開荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗基礎設施，還揚言讓伊朗文明一夕毀滅。

但巴基斯坦總理夏立夫（Sharif）在社媒X寫道：「我誠摯請求川普總統將期限延長2週。巴基斯坦也真誠請求伊朗兄弟，為表善意，這2週期間開放荷莫茲海峽。我們也呼籲所有交戰各方在各地遵守為期兩週停火，以便在符合區域長期和平與穩定利益下，最終以外交結束戰爭。」Axios解讀這提供美伊雙方一個暫時下台階。

川普表示，基於和巴方對話時對方請求美方暫緩今晚對伊朗動用毀滅性武力，並以伊朗同意「徹底、立即且安全開放」荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）為前提下「我同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，期限2週」。

川普除說已收到來自伊朗的10點提案，並認為這將成為談判的一個可行基礎，也說美國與伊朗過去的各項分歧絕大多數現已有共識，2週時間可讓協議達成最終定案並正式生效。

但伊朗的說法是荷莫茲海峽2週內可安全通行，但「須經伊朗武裝部隊協調，並考量技術限制」。紐約時報認為，這代表川普恐在尚未獲伊朗領導層回應前就先讓步。而且在川普所謂談判「可行基礎」的伊朗10點條件裡，包含支付伊朗戰爭損失、美國需保證不再侵略等超過美方允許的範圍。

紐時指出，目前懸而未決的問題至少還有伊朗濃縮鈾何去何從、伊朗彈道飛彈射程與數量限制等。此外即便只是暫時停火，但與伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼乃至革命衛隊達成，川普實際上等於承認伊朗新班底的合法性。

紐時指出，6日設下最後通牒與7日稍早一度恐嚇伊朗文明將滅，是川普典型的高壓談判風格：先製造危機，再藉以當籌碼達成協議。但同意停火卻彰顯川普似急於從自己先前的威脅與強硬言論中解套。

紐時直言，在戰事持續逾5週後，2週停火是戰事爆發後美伊首次出現復談契機，也讓全球市場鬆一口氣。停火生效後若再次破局，會對川普構成更大壓力，不排除一種可能：這場戰爭恐在川普未能實現許多既定目標下結束。

美國有線電視新聞網（CNN）引述一名以色列消息人士透露，以方是在勉強的情況下同意遵守川普的2週停火，以色列官員對美國與伊朗達成臨時停火擔憂，因為以色列還有更多目標希望透過對伊朗的軍事行動來實現。