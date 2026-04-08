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美伊停火兩週 BBC：緩兵之計離真正和平仍有距離

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國伊朗同意停火兩週，暫時避免衝突進一步升高；至少目前看來，局勢已從瀕臨升級轉向談判。

美東時間7日晚間6時32分，美國總統川普（DonaldTrump）在他的社群網站發文表示，美國與伊朗距離達成「明確」的和平協議已經「非常接近」，他同意實施為期兩週的停火，以便雙方持續談判。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，雖然宣布的時間點稱不上真正的最後一刻，但距離川普設下的美東時間7日晚間8時最後期限已相當接近。川普先前要求德黑蘭在期限前達成協議並重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），否則美方將大規模攻擊伊朗能源與運輸基礎設施。

不過，這一切取決於伊朗方面也要暫停敵對行動，並全面開放荷莫茲海峽供商業航運通行。伊朗政權聲稱會這麼做，但同時強調仍然對這條重要水道擁有「主導權」。

停火兩週的決定，讓川普免於在「升高衝突、落實今晚將有整個文明毀滅的威脅」與「退讓、損及自身可信度」之間二選一。不過，對這位美國總統來說，這或許只是暫時爭取到一些喘息空間。

美國和伊朗接下來兩週將進行協商，暫時爭取時間以力求達成長久解決方案。這個過程預料不會是一片坦途。

尚不清楚川普這番令人震驚的威脅，是否促使伊朗接受先前曾拒絕的停火安排。可以確定的是，川普近日接連發表驚人且帶有煽動性的言論，這種表述方式在現代歷任美國總統中前所未見。

BBC報導指出，即便這為期兩週的停火真能催生持久和平，這場伊朗戰爭與川普近來的發言，恐怕已徹底改變國際社會對美國的觀感。

報導說，這個一度自詡為全球穩定力量的國家，如今正動搖國際秩序根基；而一位向來樂於在國內政壇打破規範與傳統的總統，如今也將這種作風帶上國際舞台。

民主黨人昨天紛紛譴責川普的言論，有些人甚至呼籲將他免職。

川普所屬的共和黨內雖有不少人選擇支持總統，但與他過去獲的近乎全黨力挺相比，這次程度有了明顯落差。

白宮則可能反駁稱，這種施壓確實奏效。BBC報導分析，對一位面臨民調下滑、黨內批評升高，以及經濟受高能源價格拖累的總統而言，任何能讓這場衝突出現退路的選項，都可能令他鬆一口氣。

川普在他宣布停火的真實社群（Truth Social）貼文中稱，美國已「達成甚至超越」所有軍事目標。伊朗軍事能力遭大幅削弱，儘管宗教基本教義政權依然掌權，但多位高層領袖已在轟炸中身亡。

然而，BBC指出，目前而言，美方既定目標仍有許多成效未明，不僅伊朗核武計畫核心的濃縮鈾下落不明，伊朗對葉門青年運動（Houthi）等區域代理人也仍保有影響力。

除此之外，就算伊朗真的在沒有要求過路費或附加條件下全面開放荷莫茲海峽，它在控制這個關鍵戰略海峽的能力，反而比以往更為明確。

但就目前而言，美伊同意停火兩週仍是川普的階段性政治勝利：他拋出強硬威脅，也取得了想要的結果。但停火只是暫時的緩兵之計，離永久解決方案還有段距離。

BBC總結指出，川普言行及整場戰事帶來的長期代價，目前仍未獲全面評估。

美國 伊朗戰爭 德黑蘭 以色列 伊朗

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