穆吉塔巴點頭、川普臨門拍板 美國與伊朗停火2周內幕曝光

美國總統川普對伊朗發出的最後通牒在6日逼近之際，美國與以色列官員得知一項引人注意的發展。據一名以色列官員、一名地區官員以及另一名知情人士透露，新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）已指示談判代表，自戰爭爆發以來首次朝達成協議的方向推進。

川普公開威脅對伊朗進行全面毀滅的同時，幕後卻出現外交進展的跡象。但即使是接近川普的人士，在他宣布停火之前，也無法預料最終結果。在最後關頭，美方甚至已準備對伊朗基礎設施發動大規模轟炸，區域盟友與伊朗平民也開始為衝突升級做準備。Axios採訪11名知情人士，獨家還原外交努力如何暫時避免衝突升級的過程。

川普6日早上參加白宮復活節活動時，「非常憤怒」的總統特使威科夫正在不停打電話，向調解方表示，美方剛收到的伊朗10點反提案是「一場災難跟浩劫」，引發一整天「混亂」的修訂過程；巴基斯坦調解人在威科夫與伊朗外長阿拉奇之間來回傳遞新版本草案，埃及與土耳其外長則試圖協助彌合分歧。

到了當晚，調解人已取得美方批准的更新版2周停火提案，接下來就取決於穆吉塔巴做出決定。消息人士透露，穆吉塔巴在6日與7日積極參與整個過程，但相關行動必須高度保密且過程繁瑣；由於面臨以色列暗殺威脅，他主要透過傳遞紙條的方式進行溝通。

2名消息人士將穆吉塔巴允許談判代表達成協議形容為「突破」。區域消息人士表示，阿拉奇在處理談判以及說服革命衛隊指揮官接受協議方面也扮演核心角色。中國則建議伊朗尋求一條退場路徑。但歸根結底，這兩天的所有重大決策都需經過穆吉塔巴。區域消息人士說：「沒有他的批准，就不會有協議。」

儘管到7日早上已明顯出現進展，仍未能阻止川普發出最令人不安的威脅，發文宣稱「今晚將有整個文明死亡。」一度傳出伊朗因此中斷談判，但知情人士透露，情況並非如部分美國媒體所報導，實際上談判仍在推進。當時人在匈牙利的副總統范斯透過電話，主要與巴基斯坦方面聯繫。以色列總理內唐亞胡整天與川普及他的團隊保持頻繁聯繫，但以方愈來愈擔心已失去對進程的控制。

到了美東時間7日中午左右，各方普遍認為已經快要達成「2周停火」。巴基斯坦總理夏立夫3小時後在「X」公布條款，並呼籲雙方接受。川普隨即接到鷹派盟友與顧問的電話與訊息，敦促他拒絕。然而，川普的想法混亂到連親信都難以掌握，以致於多名在一兩小時前才與川普通話的人，在他接受停火提議之前仍認為他會拒絕。

川普在發文回應之前不久與內唐亞胡通話，取得對方承諾遵守停火，接著與巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）通話，完成協議。美軍則在川普發文後15分鐘接到停止行動的命令。阿拉奇隨後表示，伊朗將遵守停火，並重新開放荷莫茲海峽，供「與伊朗武裝部隊協調運作」的船隻通行。