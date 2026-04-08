巴基斯坦「一人救全村」！彭博揭斡旋美伊2關鍵 倒數90分鐘避大戰

美國對伊朗的「文明毀滅」箭在弦上之際，巴基斯坦壓線斡旋達陣，從國際邊緣人搖身成為世界救星，避免中東戰爭失控擴大。學者指出，巴基斯坦這次寫下幾十年來最成功的外交案例之一，至少暫時避免一場全球近年最嚴重衝突。究竟巴基斯坦如何「一人救全村」？

美國總統川普最後通牒到期前約90分鐘，美方宣布停火。川普表示，這項決定是在與巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）及巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）通話後作出；伊朗外長阿拉奇隨後也公開感謝巴基斯坦協助斡旋。

彭博資訊報導，巴基斯坦這次能在美伊之間搭起溝通管道，很大程度源於伊斯蘭馬巴德與川普政府日益密切的關係，以及近幾周積極穿梭美國、伊朗、沙烏地阿拉伯及中國傳話。

去年5月，巴基斯坦與印度爆發短暫交火，伊斯蘭馬巴德積極支持川普調停，不僅提名他角逐諾貝爾和平獎，還多次讚揚他的促和表現。穆尼爾過去一年也多次訪問華府，川普甚至稱他是「我最喜歡的元帥」。

中國近期也與伊朗、以色列、俄羅斯及波灣國家接觸，並與巴基斯坦共同提出5點倡議，呼籲立即停火並保障荷莫茲航運安全。川普事後受訪法新社稱，相信中國在促使伊朗停戰方面發揮作用。

華府智庫昆西研究所執行副總裁帕爾西（Trita Parsi）表示，中國、俄羅斯以及或許其他聯合國安理會成員，未來都很可能參與接下來的談判。他說，中國的介入將使美以在未來談判期間對伊朗發動軍事攻擊的代價更高。

事實上，巴基斯坦積極介入，不只是外交盤算，也有切身壓力。

擁有核武的伊斯蘭馬巴德與伊朗及波灣阿拉伯國家關係都不差，與沙烏地阿拉伯還有共同防禦安排，自然不願戰火擴大，把自己拖進區域衝突。

更現實的原因是能源。巴基斯坦高度依賴經由荷莫茲進口的石油與液化天然氣，一旦海運受阻，國內燃料、物價與匯率都會承受壓力。帕爾西直言，巴基斯坦有很強的動機促成降溫，避免本國陷入嚴重能源危機。

這場危機爆發正值巴基斯坦經濟脆弱之際。阿聯未同意展延30億美元貸款，令外匯存底與匯率再受壓力；股市今年已明顯回落，政府也取消燃料補貼並調漲油價，以應對能源衝擊。

帕爾西8日受訪彭博電視指出，接下來幾天會浮現更多細節，表明還有其他國家參與其中，「但無論如何，巴基斯坦值得高度肯定，它有膽識挺身而出，提供外交斡旋」。

華府智庫大西洋理事會南亞資深研究員柯格曼（Michael Kugelman）表示：「這是巴基斯坦幾十年來最成功的外交政策案例之一，對伊斯蘭馬巴德而言是重大勝利，至少目前成功避免全球近年最嚴重的衝突之一。」