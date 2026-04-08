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美伊達成兩週停火協議 聯合國與各國反應一覽

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導
美國總統川普7日在對伊朗升級軍事攻擊的最後期限前不到2小時同意停火2周，示威者在白宮外抗議美國軍事行動。(路透)
美國總統川普7日在對伊朗升級軍事攻擊的最後期限前不到2小時同意停火2周，示威者在白宮外抗議美國軍事行動。(路透)

美國伊朗同意為期兩週的停火，且雙方各自宣稱勝利後，聯合國與不少國家紛紛表示歡迎。各界盼能藉此恢復荷莫茲海峽航行安全以穩定全球經濟，也敦促各方開啟對話解決爭端根源。

以下是法新社彙整來自全球各地的反應。

●韓國

韓國對停火表示歡迎，並希望此舉能為包括韓國船隻在內的所有船舶帶來安全通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的保障。

韓國外交部透過聲明表示：「韓國政府希望雙方談判能圓滿結束，中東能早日恢復和平與穩定。」

聲明補充說：「韓國政府希望所有船隻，包括韓國船隻，在荷莫茲海峽的自由與安全航行能迅速獲得保障，並將為此繼續與相關國家進行溝通與協商。」

●聯合國

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對停火表示歡迎，但敦促所有各方為中東的長期和平努力。

古特瑞斯的發言人在聲明中說：「秘書長對美國和伊朗宣布為期兩週的停火表示歡迎。」

這名發言人補充說，古特瑞斯「呼籲中東當前衝突的所有各方，遵守在國際法下的義務，並恪守停火條款，以便為該地區持久且全面的和平鋪路。」

●澳洲

澳洲警告，戰爭拖得愈久，「對全球經濟的影響就愈顯著，人道代價也愈大」。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）辦公室發布聲明指出：「澳洲希望看到停火得以維持，並達成衝突的解決方案。」

聲明補充說：「我們持續呼籲所有各方維護國際人道法，並保護平民生命。」

●紐西蘭

紐西蘭對停火表示歡迎，但警告說要確保和平，仍有「大量工作」要做。

外交部長皮特斯（Winston Peters）的發言人說：「雖然這是令人鼓舞的消息，但在未來幾天仍有大量重要的工作要做，以確保持久的停火。」

這名發言人補充表示：「在未來幾天和幾週內，紐西蘭將支持所有為實現這場衝突持續、經久結束所做的努力。」

●日本

日本表示，需要採取「具體措施」來為危機降溫，包括確保船隻安全通過荷莫茲海峽。

世界第4大經濟體日本是全球第5大石油進口國，戰前約有70%的石油需經由這條重要水道運輸。

日本內閣官房長官木原稔說：「最重要的是，將會採取具體措施來緩和局勢，包括確保通過荷莫茲海峽的航行安全。」

「我們希望最終協議能盡早透過外交途徑達成。」

●伊拉克

伊拉克外交部對停火表示「歡迎」，但呼籲美伊之間進行「認真且可持續的對話」。

外交部在X平台上表示，「呼籲以積極措施為基礎，啟動認真且可持續的對話機制，處理紛爭的根源並強化互信」。

●巴基斯坦

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，美國、伊朗及其盟友已同意在包括黎巴嫩等「所有地方」實施停火。

夏立夫在X平台上說：「我很高興宣布，伊朗伊斯蘭共和國與美利堅合眾國及其盟友，已同意在包括黎巴嫩及其他地方的所有地點立即停火，即刻生效。」

不過，以色列稍後表示，為期兩週的停火「不包括黎巴嫩」。

全球經濟 美國 聯合國 以色列 伊朗

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