快訊

LINE被盜多為台哥大用戶 數發部稱非大問題「疊加就成漏洞」

「憤怒鳥」現身新北三芝？一臉呆萌竟是台灣保育類最迷你貓頭鷹

有他們就安心！四生肖照亮全家 豬帶動氣氛、「這動物」天塌下來有他頂

北京促伊朗回頭、濃縮鈾有解 法新社電訪川普全文

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

美國總統川普今天在宣布與伊朗停火2週後簡短接受法新社電話訪問，提到據信中國有協助伊朗回談判桌、伊朗濃縮鈾會得到「完善處理」。法新社公布電訪內容。

法新社問（以下簡稱問）：在今天與伊朗達成後，你會宣稱勝利嗎？

川普答（以下簡稱川）：「完全且徹底的勝利，百分之百。完全沒問題，毫無疑問。」

問：不過看起來還有很多事項尚未達成一致，例如荷莫茲海峽問題？

川：「嗯，不曉得。我們有很多條款。我們有一個15點協議，其中大部分內容已達成共識。我們看看會怎麼發展，看看能不能走到最後。」

（中央社編按：川普這裡稱的15點協議是指3月25日以色列媒體披露的一份美方轉交伊朗的方案，內容包含為期30天停火、拆除伊朗核設施、伊朗承諾永不發展核武、伊朗彈道飛彈射程與數量設限、重開荷莫茲海峽、解除對伊朗所有制裁等）

問：如果他們沒有答應（達成協議），你會重拾原本的威脅嗎？

川：「嗯，你們到時就等著看吧。」

問：可以再問一個問題的話，總統先生，中國是否參與促成讓伊朗上談判桌？

川：「我聽到的是這樣。是的，他們有。」

問：那關於濃縮鈾的問題呢？

川普：「那會獲得完善處理，否則我是不會拍板的。」

問：可以問是用什麼方式處理嗎？

川普：「可以了嗎？（如果不是能獲完善處理）不然我不會拍板的。好啦，謝謝你。」

美國 北京 以色列 伊朗 川普

延伸閱讀

美伊停火聲明一次看！伊朗英文版少1關鍵 以色列拒絕停火真主黨

川普喊美伊停火百分之百勝利 稱「聽說」中國促伊朗談判

川普重申最後通牒：4小時可炸毀伊朗 期限剩1天

中東戰爭第38天》川普威脅摧毀、伊朗矢言續戰 最新發展一次看

相關新聞

穆吉塔巴點頭、川普臨門拍板 美國與伊朗停火2周內幕曝光

美國總統川普對伊朗發出的最後通牒在6日逼近之際，美國與以色列官員得知一項引人注意的發展。據一名以色列官員、一名地區官員以及另一名知情人士透露，新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）已指示談判代表，自戰爭爆發以來首次朝達成協議的方向推進。

巴基斯坦「一人救全村」！彭博揭斡旋美伊2關鍵 倒數90分鐘避大戰

美國對伊朗的「文明毀滅」箭在弦上之際，巴基斯坦壓線斡旋達陣，從國際邊緣人搖身成為世界救星，避免中東戰爭失控擴大。學者指出，巴基斯坦這次寫下幾十年來最成功的外交案例之一，至少暫時避免一場全球近年最嚴重衝突。究竟巴基斯坦如何「一人救全村」？

美伊停火聲明一次看！伊朗英文版少1關鍵 以色列拒絕停火真主黨

美國與伊朗壓線達成2周停火，雙方各自宣稱取勝。美國總統川普聲明聚焦荷莫茲海峽通行，伊朗的波斯文與英文版聲明出現差異，後者並未提及「美方接受伊朗濃縮鈾權利」。以色列則稱支持川普停火決定，但聲明不會停止對伊朗代理勢力、黎巴嫩武裝組織真主黨的攻勢。

川普不到12小時內從「文明消亡」到TACO髮夾彎 轉折關鍵在哪？

美國總統川普7日在社群媒體發文威脅若伊朗不在他設定的期限前達成協議，「文明今晚將消亡」，震驚全球，但他不到12小時後又突然「髮夾彎」，宣布與伊朗停火兩周，再次展現市場所稱的「TACO」（川普總是臨陣退縮），這中間的轉折耐人尋味。

影／伊朗「人肉盾牌」護電廠畫面曝！美伊停火後 民眾1招急防政府清算

美國總統川普對德黑蘭的最後通牒到期前，伊朗國營電視台公然指示民眾聚集各地發電廠與橋梁，甚至要求帶小孩到場，企圖以「人肉盾牌」阻嚇美軍空襲；社群也流出大批伊朗人站成人牆、一邊揮舞國旗的震撼畫面。而伊美壓線達成14天停火協議後，有的伊朗人開始擔心恐怕遭到政府報復，趕緊刪除手機對海外親友的訊息。

川普通牒伊朗倒數時分又TACO了 但五大問題待解

美國總統川普限令伊朗重新開放荷莫茲海峽倒數90分鐘之際，順應巴基斯坦總理夏立夫的請求，宣布為期兩週的「雙邊停火」，最直接的影響是美國會延後原本威脅對伊朗發動的「毀滅性」攻擊，市場也能對衝突升溫和油價飆漲的風險暫時喘口氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。