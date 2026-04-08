中東戰爭第39天》美以伊同意停火兩週 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻伊進入第39天，美國總統川普施壓伊朗在期限內重啟荷莫茲海峽，否則將摧毀整個文明，但在最後通牒到期前宣布達成停火，雙方將於10日在巴基斯坦展開談判。

以下是法新社等外媒彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國與伊朗今天同意達成為期兩週的停火，時間點就在川普設定將摧毀對方的最後期限屆滿前不到一個小時，德黑蘭當局同意暫時重新開放關鍵的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

白宮表示，以色列也同意停火。這項在最後關頭達成的協議，是在川普表示已與巴基斯坦領袖交談、巴方要求停戰後促成的。

稍早，多家媒體報導，美國與以色列對伊朗重要的石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）發動攻擊。伊朗梅爾通訊社（Mehr）指出：「美國-猶太復國主義敵人對哈格島發動多次攻擊，當地傳出數起爆炸聲響。」

新聞網站Axios記者芮維（Barak Ravid）在社群平台X上引述美國官員說法報導，美國對位於伊朗西部沿岸外海的哈格島「軍事目標進行打擊」。

此外，以色列軍隊對德黑蘭一座猶太會堂因夜間空襲遭「附帶損害」表達遺憾，稱這次空襲的目標是一名伊朗高階指揮官。

伊朗媒體稍早報導，位於德黑蘭市中心的拉菲尼亞猶太會堂（Rafi-Nia Synagogue）已遭「徹底摧毀」。

同時，以色列實力強大的武裝團體真主黨旅（Kataeb Hezbollah）宣布，將釋放一週前在巴格達遭綁架的美國記者基特爾森（Shelly Kittleson）。

●伊朗動向

伊朗將這次停火稱為勝利，並說已同意與華府舉行會談，雙方將自10日起在巴基斯坦會晤，尋求結束衝突的途徑。

擔任斡旋者的巴基斯坦總理夏立夫（ShehbazSharif）表示，首都伊斯蘭馬巴德將歡迎兩國代表團前來進行談判，目標是達成「最終協議」。

伊朗表示，為結束與美國的戰爭而提出的10點方案，將要求華府接受伊朗的鈾濃縮計畫，以及解除對伊朗的所有制裁。

德黑蘭方面指出，這項計畫還將要求讓伊朗控制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、美軍撤離中東、停止對伊朗與盟友的攻擊、釋放遭凍結的伊朗資產，以及聯合國安全理事會通過決議，使任何協議都具約束性。

●油價股匯動態

川普宣布與伊朗達成兩週停火，期間雙方將在巴基斯坦斡旋下進行談判，受此消息激勵，日本與韓國股市今天走揚。

與此同時，國際油價下跌，西德州中級原油（WestTexas Intermediate, WTI）與北海布倫特原油（BrentCrude）跌破每桶100美元。

●其他國家及組織

巴基斯坦總理夏立夫表示，美國、伊朗與其盟友達成的停火協議將涵蓋「所有地方」，包括黎巴嫩。

但黎巴嫩衛生部表示，以軍對黎巴嫩錫登市（Sidon）發動軍事攻擊，造成8人死亡。這波空襲擊中這座海濱城市的沿海區域，法新社攝影記者在事發現場看到一家咖啡館有火焰竄出。

法新社記者報導，在美國大使館所在的巴格達市中心，今天晚間傳出5起爆炸聲響。卡達首都杜哈也傳出爆炸聲，阿拉伯聯合大公國表示，防空系統正在運作，以攔截來自伊朗的飛彈與無人機攻擊。

在宣布停火前，川普警告如果伊朗沒有在華盛頓時間晚間8時前開放荷莫茲海峽，「整個文明將會滅亡」。對此，羅馬天主教教宗良十四世（Pope LeoXIV）表示，威脅要對伊朗民用目標造成廣泛破壞的行為是「不可接受的」，且可能違反國際法，但他並未明確點名川普。

根據聯合國調查，3月在黎巴嫩兩起事件中喪命的3名聯合國維和人員，其中一起可能是死於以色列戰車砲火，另一起則是死於真主黨（Hezbollah）設置的急造爆炸裝置（improvised explosive device）。