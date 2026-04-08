美伊停火聲明一次看！伊朗英文版少1關鍵 以色列拒絕停火真主黨

美國與伊朗壓線達成2周停火，雙方各自宣稱取勝。美國總統川普聲明聚焦荷莫茲海峽通行，伊朗的波斯文與英文版聲明出現差異，後者並未提及「美方接受伊朗濃縮鈾權利」。以色列則稱支持川普停火決定，但聲明不會停止對伊朗代理勢力、黎巴嫩武裝組織真主黨的攻勢。

伊朗停火聲明版本差異 波斯文多出「接受濃縮鈾權利」

伊朗外長阿拉格奇在社群平台 X 表示，停火期間，伊朗軍方將協調船隻安全通行荷莫茲海峽。他並稱，伊朗正考慮美方提出的15點方案，且華府已接受伊朗10點方案的整體框架，作為談判基礎。

CNN另取得伊朗最高國家安全委員會聲明。聲明雖確認停火，但語氣更為強硬，並將這項協議定調為伊朗的歷史性勝利。

這份聲明經多家伊朗國營媒體報導，列出的10點方案包括：美國承諾不再對伊朗採取進一步侵略行動、伊朗持續控制荷莫茲海峽、解除所有主要與次級制裁、終止所有針對伊朗的聯合國安全理事會決議與國際原子能總署（IAEA）理事會決議、向伊朗支付戰爭損失賠償、美軍作戰部隊撤出區域，以及全面停止包括黎巴嫩在內各戰線的敵對行動。

該委員會並警告：「我們的手仍扣在扳機上，敵人若犯下哪怕最輕微的錯誤，將遭到全力回擊。」

美聯社指出，伊朗以波斯文發布的10點方案中，提到美方「接受伊朗擁有濃縮鈾權利」，但這項表述並未出現在伊朗外交官提供給記者的英文版本中。伊朗持有濃縮鈾、可能開發核武器一事是川普對伊朗開戰的原因之一。

對此，伊朗駐聯合國代表團在美東時間7日晚間拒絕評論。

川普：伊朗開放荷莫茲前提下停火2周 聲明未談濃縮鈾

川普於美東時間7日下午約6時30分發文表示，在伊朗同意全面、立即且安全開放荷莫茲海峽的前提下，美國同意暫停對伊朗的空襲2周，並強調這將是一項雙向停火。

川普並稱，美國不僅已達成，甚至已超越所有軍事目標，距離與伊朗談妥一項確保中東長期和平的最終協議已相當接近。他表示，美方已收到伊朗提出的10點方案，認為可作為談判的可行基礎，未來2周將用於敲定協議最終內容。他並轉貼伊朗外長阿拉奇的停火聲明。

川普也告訴法新社，這項協議是美方「徹底的勝利」，稱相信中國曾說服伊朗進行談判，並指德黑蘭的濃縮鈾將「被妥善處理」。

川普在美東時間8日0時左右再度發文，稱美國將協助處理荷莫茲海峽塞船積壓的情況，「接下來將有很多正面行動，也將賺進大筆資金」。

他補充：「伊朗可以開始重建，我們將運送各式各樣的物資過去，並待在當地，以確保一切順利進行。」

以色列支持川普停火 不認對黎巴嫩真主黨收手

美聯社報導，以色列總理內唐亞胡辦公室8日上午聲明表示，支持川普暫停攻擊伊朗2周的決定，但這不包括以色列與黎巴嫩真主黨的戰爭。

聲明指出，停火的前提是伊朗必須立即開放荷莫茲海峽，並停止對美國、以色列及區域國家的所有攻擊；以色列也支持美國推動確保伊朗不再構成核武或飛彈威脅的努力。