不滿達成停火協議 伊朗民眾街頭焚美以國旗抗議

伊朗與美國、以色列達成停火協議後，親政府的示威者今天上午走上首都德黑蘭（Tehran）街頭，高聲吶喊「美國去死，以色列去死，妥協者去死」。

美聯社報導，儘管活動發起者一度試圖讓示威民眾冷靜下來，但人們仍繼續高喊口號，並在街頭焚燒美國與以色列的國旗。

這顯示出強硬派持續的憤怒，他們先前一直為許多人認為會與美國發生的「末日之戰」做準備。

據法新社報導，在美國總統川普威脅要攻擊伊朗能源基礎設施後，伊朗民眾昨天組成人鏈保護發電廠。根據國營媒體發布的影像，高階官員們也表示準備好犧牲自己的生命。

在透過網路和手機簡訊發起全國性的人鏈串連活動後，官員們聲稱已有超過1400萬人響應加入。

記者目前尚無法立即查證這個數字，也無法確認實際參與人數，但初步影像顯示每個地點都有數十人參與。

官方伊朗通訊社（IRNA）畫面顯示，民眾在南部城市布什爾（Bushehr）組成人鏈「以支持發電廠」；布什爾是伊朗核電廠的所在地。

國營電視台和梅爾通訊社（Mehr News Agency）則顯示，北部城市大不里士（Tabriz）的主要發電站外，以及東北部城市麥什赫德（Mashhad）的一座電廠外均有數十人聚集。

梅爾通訊社報導，由於美以的攻擊也鎖定橋梁，民眾聚集在西部城市阿瓦茲（Ahvaz）一座跨河主要橋梁上。

儘管這場伊朗與美、以之間長達5個多星期的戰爭已導致伊朗一整個領導階層殞命，但對能源設施的攻擊將標誌著衝突的重大升級。

在戰爭初期伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遇害後，被部分人士視為德黑蘭實質頭號人物的國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf），公布一張據稱為人鏈登記系統的截圖。

他表示自己也登記了姓名，並補充說：「穆罕默德．巴格．卡利巴夫準備好要為伊朗犧牲自己的生命。」

波斯語中意指「自我犧牲」的詞彙janfada，成為社群媒體上的熱門標籤。」

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在X平台上寫道：「迄今已有超過1400萬自豪的伊朗人登記，願為保衛伊朗犧牲生命。我過去、現在、未來都將一直準備好為伊朗獻出我的生命。」

川普稍早曾警告，如果伊朗不遵守他在午夜前重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的最後期限，「一整個文明將會滅亡」。