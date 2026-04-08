美伊停火2周 川普發文稱美國將疏通荷莫茲航運 預告「待在那裡」

美國總統川普7日宣布有條件暫停攻擊伊朗2周後，再於真實社群發文，強調「這對世界和平來說是重要的一天！」

川普寫道：「伊朗希望這件事發生，他們已經受夠了！同樣地，其他所有人也是！美國將協助疏導荷莫茲海峽的交通壅塞，並會有大量正面行動，也會帶來可觀收益。伊朗可以開始重建過程。我們會裝載各種物資，並且『待在那裡』，以確保一切順利進行。」

他並強調：「我對此有信心。就像我們在美國所經歷的一樣，這可能會是中東的黃金時代！！！」