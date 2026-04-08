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美伊同意停火2週 伊朗戰爭相關大事記

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國川普總統。（美聯社）
美國川普總統。（美聯社）

川普政府與伊朗今天同意停火2週，讓這場持續5週多的戰爭出現契機。美國以色列當初本盼一戰促成伊朗人民起義推翻神職政權，未料卻演變為區域戰爭並嚴重衝擊全球經濟。

以下綜合紐約時報等彙整這場戰爭的大事記。

--2月28日，美國與以色列對伊朗多地發動空襲，擊斃掌權近37年的伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）及多名伊朗軍政與情報高層。伊朗南部一所女子小學遭空襲，至少175人死亡。包括紐時在內的外媒引述知情調查的官員披露，事件有可能是美軍誤擊所致。

伊朗旋即展開報復，用飛彈與無人機打擊以色列全境及位於卡達、科威特與阿拉伯聯合大公國等波斯灣地區的美軍基地。

--3月1日，伊朗無人機攻擊科威特希艾巴港（PortShuaiba）造成6名美軍士兵陣亡，是這場戰爭首批陣亡的美國人。伊朗支持的武裝團體真主黨（Hezbollah）為報復伊朗最高領袖遇害向以色列發射火箭，黎巴嫩捲入這場衝突。以色列地面部隊隨後入侵黎南。

川普接受紐時簡短電訪，被問到美以打算對伊朗攻擊多久時答稱「4到5週」。

--3月4日，包括美國有線電視新聞網（CNN）在內的媒體指出，伊朗攻擊阿拉伯半島各地美軍基地與設施，鎖定通信、雷達與情報設備。

之後美方證實，一套部署於約旦的終端高空防衛系統（THAAD）所屬AN/TPY-2相位陣列雷達與支援設備，在戰爭之初遭擊毀；一套在卡達的美製AN/FPS-132「鋪路爪」（PAVE PAWS）長程預警雷達系統也在伊朗攻擊時受損。

--3月8日，隨多名高層死於美以空襲，伊朗宣布由遭擊斃的哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼（MojtabaKhamenei）接任最高領袖。現年56歲的穆吉塔巴是由一個什葉派高級教士組成的委員會任命，展現政權延續性與強硬立場。

--3月11日，伊朗加強對承載全球相當比例石油與天然氣運輸的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊地區攻擊，此舉推高油價，也讓川普政府急於安撫全球市場。

--3月12日，穆吉塔巴．哈米尼以最高領袖身份發表第一道書面聲明，指示軍方持續封鎖荷莫茲海峽。

美軍1架KC-135空中加油機在伊拉克墜毀，機上6名美軍機組員全數罹難，使美軍在戰爭中的死亡人數增至13人以上。

--3月13日，美軍轟炸伊朗主要石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）。川普表示，攻擊目標為島上軍事基礎設施，未打島上石油設施；哈格島經手伊朗約90%石油出口。

--3月17日，以色列軍方擊斃伊朗國家安全委員會主席拉里賈尼（Ali Larijani）及巴斯杰（Basij）民兵指揮官蘇雷曼尼（Gholamreza Soleimani），是自2月28日以來對伊朗領導層又一沉重打擊。

--3月18日，以色列攻擊伊朗南帕爾斯（South Pars）天然氣田，當地約占伊朗70%至75%天然氣產量；伊朗攻擊卡達的拉斯拉凡工業城（Ras Laffan IndustrialCity），當地為全球最大的液化天然氣出口設施。

--3月23日，川普表示美國與伊朗正討論結束戰爭。這是戰爭爆發以來首次出現外交談判的跡證。

--3月27日，伊朗攻擊沙烏地阿拉伯的蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Air Base），造成12名美軍受傷，摧毀至少1架美軍重要的E-3預警機。

--3月28日，伊朗支持的葉門武裝組織「青年運動」（Houthis）加入戰爭，向以色列發射一枚彈道飛彈，但遭攔截。

--4月3日，伊朗擊落一架美軍F-15E雙座戰機，飛行員當天安全獲救，武器管制官則身陷伊朗境內。美軍深入伊朗境內展開高風險救援行動成功將人救出。

--4月7日，川普宣布與伊朗達成為期兩週的停火協議。雙方將於10日在巴基斯坦展開談判，希望達成結束戰爭的協議。

美國 阿拉伯 什葉派 以色列 伊朗

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