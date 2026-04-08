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川普喊美伊停火百分之百勝利 稱「聽說」中國促伊朗談判

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）2025年10月與中國國家主席習近平（右）在南韓舉行雙邊會談。路透
美國總統川普（左）2025年10月與中國國家主席習近平（右）在南韓舉行雙邊會談。路透

美國總統川普7日在真實社群發文，宣布有條件同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊2周，隨後接受法新社訪問時表示，他認為是中國促使伊朗同意談判。

川普宣布停火後不久接受簡短電話訪問時指出，他認為中國協助促使伊朗走上談判桌，並同意達成為期兩周的停火協議。被問及北京是否介入、促使中方重要盟友德黑蘭參與停火談判時，他表示：「我聽說是的。」

他還說，美國與伊朗達成為期2周的停火協議後，已取得「完全且徹底的勝利，百分之百，毫無疑問。」同時表示，伊朗的鈾問題將被「妥善處理」。

紐約時報稍早報導，伊朗官員表示，在巴基斯坦緊急展開外交斡旋，以及主要盟友中國在最後關頭介入、要求伊朗展現彈性並緩和緊張局勢後，伊朗已接受巴基斯坦提出的為期兩周停火方案。

美聯社引述兩名匿名受訪官員指出，中國身為伊朗最大貿易夥伴，曾與德黑蘭方面接觸，試圖說服其加入停火協議。這兩名官員表示，隨著談判持續推進，中國官員與伊朗官員保持聯繫，鼓勵德黑蘭尋找通往停火協議的途徑。

另有一名未獲授權就外交事務公開發言的官員指出，北京主要透過中間方運作，包括巴基斯坦、土耳其與埃及，試圖發揮影響力。中國外交部未立即回應置評請求。

美聯社另報導，隨著時間逐漸逼近川普設定的最後期限，仍未出現任何解決方案。一名來自斡旋國家的官員表示，目前正在匈牙利訪問的美國副總統范斯於周二稍晚加入相關討論。范斯辦公室未立即回應置評請求。

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