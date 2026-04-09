整理包／命脈級荷莫茲海峽為何重要？伊朗掐住全球能源咽喉 衝擊台灣國安

2026年中東局勢急遽升溫，起因於美國與以色列對伊朗關鍵軍事與核設施發動聯合打擊，試圖削弱其戰略能力與區域影響力。此舉打破原有脆弱平衡，使衝突從局部軍事行動迅速升級為區域緊張局勢，並引發市場對能源供應中斷的高度關注。

面對軍事壓力，伊朗並未選擇全面對抗，而是轉向荷莫茲海峽這一具高度槓桿效果的地緣節點，透過軍事部署與航運威脅，將區域衝突外溢為全球能源與經濟問題，迫使國際社會承擔更高成本。在此背景下，荷莫茲海峽成為牽動全球市場與安全結構的關鍵變數。「聯合新聞網」整理報導荷莫茲海峽對全球影響的重要性。

文章目錄 荷莫茲海峽為何被視為全球能源的「單點開關」？

軍力不對等，伊朗如何用灰色戰術牽動美國與全球市場？

能源衝擊如何透過經濟傳導鏈擴散至全球市場？

台灣衝擊：能源風險為何可能直逼國安層級？





荷莫茲海峽之所以關鍵，在於其「不可替代性」。全球約20%石油與大量LNG需經此輸出，且主要來自波斯灣國家，使能源供應高度集中於單一通道。儘管部分國家具備替代管線，但整體運輸能力不足以完全取代海運。一旦海峽受阻，全球市場將立即面臨供給缺口。

此外，其狹窄航道使低強度軍事行動即可造成高度干擾，放大戰略影響。因此，該海峽本質上是一個「單點失效」節點，其穩定性直接關係全球能源安全。

伊朗揚言封鎖荷莫茲海峽之際，羅家山號油輪2026年3月7日停泊在阿曼馬斯喀特。路透





伊朗運用荷莫茲海峽展現典型不對稱戰略。其關鍵並非完全封鎖，而是透過水雷、飛彈與商船騷擾等手段，提高航運風險，使市場產生恐慌與風險溢價。這種灰色地帶操作避免觸發全面戰爭，卻能持續施壓全球經濟。

相對而言，美國需投入大量軍事資源維持航道安全，形成成本不對稱。這使海峽成為伊朗對抗強權的重要戰略工具。

圖／AI協作





荷莫茲海峽風險將透過市場迅速擴散。首先，能源供應緊張推升油氣價格；其次，航運與保險成本增加，使貿易成本上升；最終反映在通膨與消費壓力。

中央銀行為抑制通膨，可能維持高利率，進一步壓抑投資與經濟成長。此外，影響亦擴及糧食、化肥與原物料市場，使供應鏈承受多重壓力。此種由能源驅動的經濟傳導，會形成跨產業、跨區域的連鎖效應。

美伊戰爭導致國際油價飆升，交通運輸成本增加。圖／AI生成

■ 短期影響：能源與金融的閃電戰

荷莫茲海峽封鎖將瞬間削減每日約2,000萬桶原油供應，推升國際油價至歷史新高，引發能源囤積與市場恐慌。航空、物流及化工等高耗油產業成本暴增甚至停工，金融市場避險情緒升高，美元與金價上揚，股市可能崩盤。各國戰略石油儲備釋放速度及軍事清障行動將決定恐慌持續時間與市場波動幅度。

■ 中期影響：停滯性通膨與供應鏈震盪

封鎖延長後，高油價導致停滯性通膨，能源成本轉嫁至物價，各國央行陷入通膨與經濟衰退雙重困境。全球供應鏈因運輸成本高與能源短缺受挫，亞洲工業大國產出下降，衝擊消費電子與製造業。企業投資減少，失業率上升，社會不安增加，全球經濟進入漫長調整期，成長動能顯著受阻。

■ 長期影響：地緣格局重塑與能源轉型

事件促使各國減少對中東能源依賴，投資再生能源、核能及本土能源，加速供應鏈多元化與在地化。中東戰略價值可能重塑，大國競爭焦點轉向能源路徑與稀有資源。然而，轉型伴隨高基建成本與技術門檻，短期內能源價格仍高，全球經濟與安全格局在不穩中尋求新平衡。





由於台灣高度依賴進口能源，特別是原油與液化天然氣多經此航道，一旦運輸受阻或價格上升，將直接推升油價與發電成本，進而帶動電價與物價上漲。同時，能源價格上升亦會推高石化原料成本，影響塑膠、化工與電子材料供應，進一步衝擊製造業與出口競爭力。此外，航運成本上升與物流延誤，將使進出口效率下降，增加企業營運壓力。

更關鍵的是，台灣缺乏戰略儲備縱深與替代能源來源，調整能力有限，使風險呈現「高集中、低緩衝」特性。此意味著荷莫茲海峽的任何異常，對台灣而言不僅是市場問題，更是國安層級風險。

台灣能源高度仰賴進口，缺乏戰略儲備縱深與替代能源來源。路透

■ 民生影響：買不到塑膠袋攤商喊若 影響日常生活

能源與原物料價格上升將迅速反映在民眾日常生活中。油價上漲帶動交通成本，電價調整則推升家庭支出，而更具體的衝擊來自石化原料供應。近期塑膠原料供應緊縮，導致塑膠袋價格上漲甚至缺貨，對夜市攤商、小吃業者造成直接壓力，部分業者甚至被迫減量或轉嫁成本。此外，食品包裝、外送與物流費用上升，也會逐步反映在商品售價上，使民眾明顯感受到「生活變貴」，形成全面性的民生通膨壓力。

塑膠袋缺貨，基層攤商叫苦連天。(記者蘇健忠／攝影)

■ 經濟影響：油價與運輸成本上升 拖累整體經濟

荷莫茲海峽風險將透過能源與運輸成本，對整體經濟產生連鎖影響。油價與天然氣價格上升，將推高通膨並壓縮消費力，進而影響內需市場表現。同時，航運保險費增加與運輸延誤，使企業進出口成本提高，降低貿易效率。在不確定性升高的情況下，企業投資趨於保守，市場信心轉弱，可能進一步拖累經濟成長。若衝擊持續，甚至可能出現通膨壓力與成長放緩並存的情況。

■ 產業影響：電價與原料雙漲 產業競爭力受衝擊

台灣產業對能源與原物料依賴度高，尤其半導體與高科技製造業對電力穩定性極為敏感。當油氣價格上升，發電成本增加，將帶動電價調整，進一步提高企業用電成本。此外，石化原料價格上升，也會影響塑膠、電子材料與化工產業，推高整體製造成本。對出口導向企業而言，成本上升將削弱價格競爭力，影響接單與市場布局。若能源供應不穩，甚至可能影響生產連續性，進一步衝擊台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。