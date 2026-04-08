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伊朗「人肉盾牌」護電廠畫面曝！美伊停火後 民眾1招急防政府清算

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影／伊朗「人肉盾牌」護電廠畫面曝！美伊停火後 民眾1招急防政府清算

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗民眾響應官員呼籲，聚集地區電廠外站成人牆。圖/擷自AP在YT的影音
伊朗民眾響應官員呼籲，聚集地區電廠外站成人牆。圖/擷自AP在YT的影音

美國總統川普對德黑蘭的最後通牒到期前，伊朗國營電視台公然指示民眾聚集各地發電廠與橋梁，甚至要求帶小孩到場，企圖以「人肉盾牌」阻嚇美軍空襲；社群也流出大批伊朗人站成人牆、一邊揮舞國旗的震撼畫面。而伊美壓線達成14天停火協議後，有的伊朗人開始擔心恐怕遭到政府報復，趕緊刪除手機對海外親友的訊息。

伊朗青年與體育部副部長拉希米號召全國青年發起「人鏈」行動，要求民眾前往各地發電廠外手牽手站成人牆，並宣稱此舉是為了向外界傳達「攻擊公共基礎設施屬於戰爭罪」的訊息。

伊朗媒體播出的畫面顯示，德黑蘭附近的全國最大發電廠外已有大批民眾聚集，現場揮舞伊朗國旗、高舉標語；西北部大不里士（Tabriz）也出現類似場景，西南部德茲富勒（Dezful）則有群眾聚集在一座據稱已有1700年歷史的橋梁。

消息人士告訴每日郵報，國營電視台不只要求民眾走上街頭，甚至還要求把孩子帶到關鍵設施周邊集合。

也有民眾指出，停火雖暫時解除發電廠與橋梁遭炸的危機，但對反政權者而言，真正的恐懼未必消失，因為戰火一停，接下來可能面對的是政府更嚴厲的清算。「如果這場戰爭現在就結束，那簡直是活生生的地獄，」他說，「因為政府會報復」。

有人因害怕遭監控，開始刪除與海外親友的對話紀錄。一名伊朗女子在最後訊息中說，由於網路長時間中斷，若聊天紀錄留在Instagram上，可能讓自己陷入危險，她說：「政權會隨機把街頭民眾的手機連上網，檢查他們的應用程式。我必須刪掉我們的聊天紀錄。」

BBC報導，停火消息傳出後，伊朗國內反應不一。

許多民眾原本徹夜未眠，等待德黑蘭時間8日凌晨3時最後期限到來。雖然停火約在8日凌晨1時宣布，讓不少人暫時鬆一口氣，但過去幾天因憂心停電與供應中斷而搶購食物、雜貨、蠟燭與儲水的緊張氣氛，仍未完全消散。

另一方面，許多反對政權的伊朗人原本預期，這場充滿破壞與傷亡的戰爭，可能進一步動搖現政權、甚至帶來政權更替，但最終並未發生。對這些人而言，接下來仍得面對一個在戰爭中受創、轉而更憤怒的政權，以及已經崩潰的經濟局勢。

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