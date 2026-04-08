美伊同意停火兩週 五角大廈將開記者會說明

美國總統川普宣布與伊朗達成停火協議後，五角大廈官員表示，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）將舉行記者會。

美聯社等媒體報導，五角大廈官員說，官員預計將於8日討論在伊朗的軍事行動。這場簡報會將於美東時間8日上午8時（台灣時間8日晚間8時）在五角大廈新聞簡報室舉行，屆時赫格塞斯與凱恩將軍都將出席。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天表示，在華府與德黑蘭同意停火兩週後，白宮正考慮與伊朗舉行面對面會談，但尚未敲定相關安排。

法新社報導，伊朗表示同意自10日起在巴基斯坦與美國會談後，李威特說：「目前確實有關於面對面會談的討論，但在總統或白宮正式宣布之前，一切尚未定案。」

李威特今天對伊朗戰爭達成兩週停火表示讚賞，稱這是美國的「勝利」。她在社群平台X上寫道：「這是總統川普與我們卓越軍隊共同促成的美國勝利。」

她表示：「我國軍隊取得的成功，創造了最大的談判籌碼，讓川普與他的團隊得以進行艱難談判，如今已為外交解決方案與長期和平創造契機。」