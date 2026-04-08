快訊

LINE被盜多為台哥大用戶 數發部稱非大問題「疊加就成漏洞」

「憤怒鳥」現身新北三芝？一臉呆萌竟是台灣保育類最迷你貓頭鷹

有他們就安心！四生肖照亮全家 豬帶動氣氛、「這動物」天塌下來有他頂

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊同意停火兩週 五角大廈將開記者會說明

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普宣布與伊朗達成停火協議後，五角大廈官員表示，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）將舉行記者會。

美聯社等媒體報導，五角大廈官員說，官員預計將於8日討論在伊朗的軍事行動。這場簡報會將於美東時間8日上午8時（台灣時間8日晚間8時）在五角大廈新聞簡報室舉行，屆時赫格塞斯與凱恩將軍都將出席。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天表示，在華府與德黑蘭同意停火兩週後，白宮正考慮與伊朗舉行面對面會談，但尚未敲定相關安排。

法新社報導，伊朗表示同意自10日起在巴基斯坦與美國會談後，李威特說：「目前確實有關於面對面會談的討論，但在總統或白宮正式宣布之前，一切尚未定案。」

李威特今天對伊朗戰爭達成兩週停火表示讚賞，稱這是美國的「勝利」。她在社群平台X上寫道：「這是總統川普與我們卓越軍隊共同促成的美國勝利。」

她表示：「我國軍隊取得的成功，創造了最大的談判籌碼，讓川普與他的團隊得以進行艱難談判，如今已為外交解決方案與長期和平創造契機。」

美國 軍事行動 華府 以色列 伊朗

延伸閱讀

紐時：以總理密訪白宮鼓吹攻打伊朗 川普拍板動武

美以伊均同意停火兩周恐尚待時間落實 全球能源危機暫獲一線生機

美伊宣布2周停火 中東多國仍傳遭伊朗飛彈攻擊

伊朗最高國安委員會：接受兩周停火、美國同意十點方案 美伊10日談判

相關新聞

穆吉塔巴點頭、川普臨門拍板 美國與伊朗停火2周內幕曝光

美國總統川普對伊朗發出的最後通牒在6日逼近之際，美國與以色列官員得知一項引人注意的發展。據一名以色列官員、一名地區官員以及另一名知情人士透露，新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）已指示談判代表，自戰爭爆發以來首次朝達成協議的方向推進。

巴基斯坦「一人救全村」！彭博揭斡旋美伊2關鍵 倒數90分鐘避大戰

美國對伊朗的「文明毀滅」箭在弦上之際，巴基斯坦壓線斡旋達陣，從國際邊緣人搖身成為世界救星，避免中東戰爭失控擴大。學者指出，巴基斯坦這次寫下幾十年來最成功的外交案例之一，至少暫時避免一場全球近年最嚴重衝突。究竟巴基斯坦如何「一人救全村」？

美伊停火聲明一次看！伊朗英文版少1關鍵 以色列拒絕停火真主黨

美國與伊朗壓線達成2周停火，雙方各自宣稱取勝。美國總統川普聲明聚焦荷莫茲海峽通行，伊朗的波斯文與英文版聲明出現差異，後者並未提及「美方接受伊朗濃縮鈾權利」。以色列則稱支持川普停火決定，但聲明不會停止對伊朗代理勢力、黎巴嫩武裝組織真主黨的攻勢。

川普不到12小時內從「文明消亡」到TACO髮夾彎 轉折關鍵在哪？

美國總統川普7日在社群媒體發文威脅若伊朗不在他設定的期限前達成協議，「文明今晚將消亡」，震驚全球，但他不到12小時後又突然「髮夾彎」，宣布與伊朗停火兩周，再次展現市場所稱的「TACO」（川普總是臨陣退縮），這中間的轉折耐人尋味。

影／伊朗「人肉盾牌」護電廠畫面曝！美伊停火後 民眾1招急防政府清算

美國總統川普對德黑蘭的最後通牒到期前，伊朗國營電視台公然指示民眾聚集各地發電廠與橋梁，甚至要求帶小孩到場，企圖以「人肉盾牌」阻嚇美軍空襲；社群也流出大批伊朗人站成人牆、一邊揮舞國旗的震撼畫面。而伊美壓線達成14天停火協議後，有的伊朗人開始擔心恐怕遭到政府報復，趕緊刪除手機對海外親友的訊息。

川普通牒伊朗倒數時分又TACO了 但五大問題待解

美國總統川普限令伊朗重新開放荷莫茲海峽倒數90分鐘之際，順應巴基斯坦總理夏立夫的請求，宣布為期兩週的「雙邊停火」，最直接的影響是美國會延後原本威脅對伊朗發動的「毀滅性」攻擊，市場也能對衝突升溫和油價飆漲的風險暫時喘口氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。