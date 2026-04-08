川普通牒伊朗倒數時分又TACO了 但五大問題待解

美國總統川普限令伊朗重新開放荷莫茲海峽倒數90分鐘之際，順應巴基斯坦總理夏立夫的請求，宣布為期兩週的「雙邊停火」，最直接的影響是美國會延後原本威脅對伊朗發動的「毀滅性」攻擊，市場也能對衝突升溫和油價飆漲的風險暫時喘口氣。

里奇蒙 Harris Financial Group 合夥人考克斯（Jamie Cox）說：「市場先前就預測川普正在尋找退出伊朗僵局的下台階。今天，他找到了一個，而且也順勢接受了。」

「過去一週，市場因強硬言論增加而緩步走高，這通常是達成協議前必然出現的轉折預兆。」

雪梨 William Buck 首席經濟學家德達（Besa Deda）說：「這是自敵對行動開始以來，首次具備實質意義的停火。然而，投資人仍會警覺到協議可能無法維持。目前的希望是協議能奏效，藉此限制更深層經濟衝擊的風險。」她提醒：「即便停火最終促成和解，煉油廠和基礎設施的損害仍需時間修復並恢復常態。但這總比長期受衝擊要好得多。」

這次停火象徵通往持久和平並可望恢復波灣地區石油和天然氣出口的開端，油價應聲大跌，債市走揚，股市則大幅飆漲。

但接下來的局勢走向以及停火能維持多久，彭博經濟學家認為將取決於以下五個問題的解答 ：

1. 伊朗是否會重新開放荷莫茲海峽？

川普在宣布停火的發文中表示，協議的前提是伊朗必須「同意完全、立即且安全地開放」荷莫茲海峽。伊朗隨後同意了這項經由巴基斯坦調停達成的停火協議，並表示在兩周內，經由與伊朗軍方協調，安全通過海峽是「可能的」。目前尚不清楚船隻通過的具體條件為何。

2. 停火協議何時開始？

巴基斯坦宣布停火立即生效。川普則表示，停火將在海峽重新開放時開始，但那也是他在伊朗接受條件前所做的發言。有報導指出，伊朗在協議宣布後仍持續攻擊鄰國，這讓人質疑停火是否已經開始，以及協議涵蓋的衝突範圍。

墨爾本 K2 Asset Management 研究主管布布拉斯（George Boubouras）說：「由於衝突可能很快再度引燃，未來一周重新補充能源供應將是關鍵。如果未來一周左右能有更多石油、天然氣、化肥流入，這將降低經濟衰退的可能性。」

3. 以色列是否全力支持？

白宮表示以色列是協議的一方，以色列媒體也有相關報導。儘管如此，以色列可能仍將伊朗視為威脅，且相較於美國，以色列或許認為擴大衝突帶來的機會更多、風險更少。

4. 停火是否涵蓋所有敵對行動？

目前還不清楚停火是指所有各方間的戰鬥，或僅限於這次打擊。巴基斯坦表示，停火範圍延伸至以色列和黎巴嫩境內受伊朗支持的真主黨（Hezbollah）間的戰鬥，顯示協議涵蓋廣泛。

5. 後續談判的基礎為何？

川普在宣布停火時表示，他認為伊朗提出的「十點建議」是談判的「可行基礎」。其中部分條款和伊朗先前提出的「五點停火條件」重疊。不過，其中幾項條件對華府與以色列而言，恐怕是無法接受的。