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美伊宣布2周停火 中東多國仍傳遭伊朗飛彈攻擊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗首都德黑蘭7日遭美以聯合空襲。法新社
伊朗首都德黑蘭7日遭美以聯合空襲。法新社

美國伊朗在美東時間8日晚間達成2周停火，美聯社引述美國官員透露，美軍已暫停對伊朗的打擊行動，但仍將維持防禦措施。然而，美伊宣布停火之際，美國在中東多個盟友國家，仍持續遭遇飛彈攻擊，沙烏地阿拉伯、巴林與科威特防空警報大作。

美國總統川普先前要求伊朗在美東時間7日晚間8時重啟荷莫茲海峽或達成協議，否則將打擊伊朗境內所有橋梁與電廠。華爾街日報報導，在最後通牒到期前約90分鐘，川普宣布在特定條件下，同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期2周。

衛報報導，川普發表停火聲明後，伊朗至少已發射兩輪飛彈攻擊以色列，防空系統正攔截來襲威脅。法新社記者表示，耶路撒冷以及約旦河西岸耶利戈（Jericho）都傳出爆炸聲。

BBC報導，阿 拉伯聯合大公國國防部證實，正遭遇伊朗飛彈與無人機攻擊；沙烏地則表示，全國東部地區，包括首都利雅德，已啟動緊急警報系統。

根據負責美軍中東地區事務的美國中央司令部，美軍自2月28日對伊朗展開代號「史詩怒火」行動以來，已打擊伊朗境內超過1萬3000個目標。

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