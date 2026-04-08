加拿大總理認伊朗是全球威脅 籲各方遵守國際法

伊朗戰事未歇，加拿大總理卡尼（Mark Caryney）今天呼籲各方領袖謹言慎行、遵守國際法。同時，在加拿大的伊朗裔社群陷入捍衛人權與擔憂親人安危的痛苦掙扎中。

川普（Donald Trump）先前於社群平台發出最後通牒，若未能與伊朗就重開荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）達成協議，「一個文明將於今晚滅亡，永不復返」。就在最後通牒到期前，川普在社群媒體上表示，在完全、立即且安全開放荷莫茲海峽等前提下，他同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩週。

加拿大環球郵報（Globe and Mail）報導，卡尼（Mark Caryney）今天被問及關於川普的言論時，他敦促所有參與伊朗戰事的各方都必須遵守國際法，特別是不得攻擊平民或民用基礎設施。他強調：「我們敦促所有交戰方履行這些責任。」

卡尼並未直接提及川普或美國，他也重申加拿大認為伊朗政權對全球安全構成威脅。

戰事初期，加拿大曾支持針對伊朗的軍事打擊，理由是防止其取得核武。但數日後，卡尼改以「遺憾」形容這項支持，並將衝突視為「國際秩序失敗的又一例證」。他指出，伊朗長期無視聯合國安理會決議，而美國與以色列在發動攻擊前亦未充分諮詢盟友。

此外，對居住在加拿大的伊朗人而言，他們在「推翻暴政」與「毀滅家園」間掙扎。他們希望伊朗擁有民主和人權，但對於戰爭帶來的死亡災難感到恐懼。

加拿大通訊社（Canadian Press）報導，住在多倫多地區的法哈尼（Foad Farhani）描述，他在開車上班途中接到妻子的電話，妻子在閱讀川普「文明將亡」的貼文時泣不成聲。法哈尼的雙親目前仍困在伊朗，他直言川普威脅摧毀發電廠和公路等公共設施的行為就是「戰爭罪」。

另一名伊朗裔加拿大人索拉希（Aitak Sorahi）表示，川普的貼文讓她壓力巨大，以至於她盡量避免查看社群媒體。

加拿大廣播公司（CBC）報導，開戰一個多月以來，伊朗裔加拿大人加瓦米（Saeid Ghavami）僅與在伊朗的兄弟姐妹通話3次，每次僅2分鐘。他表示，雖然極度擔心親人的安全，但他的家人願意忍受戰爭，只希望看見目前的政權會倒台。他認為，如果戰爭匆促結束，將讓現有政權重新武裝，未來更具威脅。「他們會帶著仇恨回來，會變得更加危險」。