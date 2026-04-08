伊朗最高國安委員會：接受兩周停火、美國同意十點方案 美伊10日談判

伊朗最高國家安全委員會7日表示，已接受為期兩周的停火。聲明指出，伊朗將於10日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德與美國談判。

美聯社報導，聲明強調：「這並不意味著戰爭結束。我們仍然掌握著戰爭的主動權，如果敵人犯下哪怕最輕微的錯誤，我們都將予以全力反擊。」

聲明指出，伊朗已取得勝利，並祝賀伊朗人民在與美國及以色列為期五周的戰爭中展現的抵抗精神。聲明稱，美國已接受伊朗提出的10點和平方案，包括不攻擊伊朗的保證、伊朗對荷莫茲海峽的控制權，以及對經濟損失的賠償。

伊朗指這10點停火方案包括，荷莫茲海峽將「在伊朗武裝部隊的管控下通行」。聲明還說，這將「賦予伊朗獨特的經濟和地緣政治地位」。伊朗也將獲得全面制裁解除。

美國總統川普在真實社群上的發文則僅表示，他願意討論這項10點提案。

美國總統川普7日在真實社群發文，宣布在特定條件下，同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期2周，並表示「這將是一項雙方停火」。紐約時報報導，3名伊朗官員表示，停火方案已獲新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼批准。

官員指出，在巴基斯坦緊急展開外交斡旋，以及主要盟友中國在最後關頭介入、要求伊朗展現彈性並緩和緊張局勢後，伊朗已接受巴基斯坦提出的為期兩周停火方案；同時，對關鍵基礎設施受損可能造成經濟重創的憂慮也日益升高。