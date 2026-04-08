川普宣布最後通碟延期2周：雙邊停火、完成和平協議

美國總統川普美東時間7日晚間6時左右宣布，延後對伊朗的最後通牒，川普表示，在巴基斯坦的請求，以及伊朗同意全面開放荷莫茲海峽，川普決定延遲2周對伊朗的攻擊。

川普說，這會是雙邊的停火，並指出，美軍已經完成所有軍事目標，美國也與伊朗在長期的和平協議上有相當的進度，指美方收到伊朗提出的10點提案，認為這是一份可行的計畫；川普認為，停火2周的時間將讓美伊之間定稿最後的協議。

川普日前對伊朗下達最後通牒，要求德黑蘭在美東時間7日晚間8時開放荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗境內橋梁與發電廠。隨著最後通牒的期限逼近，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）8日凌晨在社交媒體發文說，他請求川普將「最後期限」延後兩周，同時請求伊朗開放荷莫茲海峽兩周以示善意。

根據伊朗「伊斯蘭共和國通訊社」日前報導，伊朗透過巴基斯坦向美國傳達10項條款，包括結束地區衝突、制定荷莫茲海峽安全通行協議、戰後重建，以及解除制裁。