美對伊朗最後通牒 義大利：平民不該替政權受罪

美國要求伊朗在限期內重啟荷莫茲海峽，否則將摧毀整個文明。義大利總理府聲明指出，必須明確區分政權責任和數百萬普通民眾的命運，伊朗平民不能也不應該為其領導人罪行付出代價。

美國總統川普要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台北時間8日上午8時）前重啟荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），否則將面臨嚴厲攻擊。

義大利總理府7日晚間發布聲明指出，義國政府持續密切關注中東危機發展，以及可能波及伊朗全境（無論戰略、軍事或民用目標）的軍事升級風險。

義大利政府重申，堅定譴責伊朗政權破壞穩定的行為，包括射擊飛彈威脅波灣國家安全，破壞荷莫茲海峽航行自由，衝擊全球經濟命脈，以及伊朗政權對國內人民的系統性殘酷鎮壓。

不過義大利政府強調，必須明確區分政權責任和數百萬普通民眾的命運，伊朗平民不能也不應為領導人罪行付出代價。

義大利政府表示，贊同歐盟關於維護伊朗民用基礎設施完整性和保障伊朗民眾安全的聲明，並希望透過談判盡快達成危機解決方案。