川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

美國總統川普7日在真實社群發文，宣布在特定條件下，同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩周，並表示「這將是一項雙方停火」。

川普表示，他與巴基斯坦總理謝里夫及陸軍元帥穆尼爾通話，兩人請求他暫緩原定於當晚對伊朗發動的毀滅性軍事行動。他指出，在伊朗同意全面、立即且安全地重新開放荷莫茲海峽的前提下，美方將暫停對伊朗的轟炸與攻擊兩周，並形容此舉為「雙方停火」。

他強調，做出這項決定的原因，在於美國已經達成並超越所有軍事目標，且針對與伊朗實現長期和平及中東和平的最終協議，已取得重大進展。

川普指出，美方已收到伊朗提出的10點方案，並認為這是一個可行的談判基礎。他表示，過去多數爭議點，美國與伊朗之間幾乎已達成共識，而這兩周期間將有助於最終敲定並完成協議。

他並表示，以美國總統身分，同時代表中東各國，能讓這項長期問題接近解決，是一項榮幸。

一名白宮高級官員向CNN表示，美國總統川普在升級軍事攻擊的最後期限前約一個半小時宣布停火兩周，且以色列也在停火範圍內。該官員指出，在談判持續進行期間，以色列也同意暫停轟炸行動。