巴基斯坦請求對伊朗最後通牒延後2周 白宮：川普擬做出回應

美國總統川普對伊朗下達的最後通牒即將到期，路透報導指出，德黑蘭正在考慮由巴基斯坦所提出，停火兩周的請求；路透也報導說，白宮指出，川普獲知這項提案，將會對此做出回應。

川普日前對伊朗下達最後通牒，要求德黑蘭在美東時間7日晚間8時開放荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗境內橋梁與發電廠。隨著最後通牒的期限逼近，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）8日凌晨在社交媒體發文說，他請求川普將「最後期限」延後兩周，同時請求伊朗開放荷莫茲海峽兩周以示善意。