美揚言摧毀文明 教宗：威脅伊朗人民令人無法接受

美國總統川普揚言摧毀整個伊朗文明，教宗良十四世今天表示，威脅全體伊朗人民「令人無法接受」，他認為這當然涉及國際法問題，也是道德問題，「襲擊民用基礎設施違反國際法，體現人類所能犯下的仇恨、分裂和破壞。」

川普向伊朗祭出重啟荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）最後通牒，威脅將摧毀整個伊朗文明。教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天晚間在羅馬郊區岡多福堡（Castel Gandolfo），向守候媒體發表簡短談話，疾呼尋求和平。

教宗表示，他想再次重申他在本月5日發表的「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告，呼籲所有心懷善意的人尋求和平而非暴力，拒絕戰爭，尤其是一場許多人認為不公正、不斷升級且無助解決任何問題的戰爭。

他用義大利語表示，「今天正如我們所知，伊朗全體人民也受到威脅，這實在令人無法接受。這當然涉及國際法問題，但更重要的是，這是一個關乎全體人民福祉的道德問題。」

教宗憂心表示，「我們正面臨全球經濟危機、能源危機，以及中東地區極度動盪的局勢，這只會加劇世界各地的仇恨。」他呼籲回到談判桌前，以對話及和平方式尋求解決方案。

教宗關懷所有在衝突中遭受不公義傷害的人。他表示，尤其那些無辜的兒童、老人、病人，以及眾多戰爭受害者，他提醒所有人，「襲擊民用基礎設施違反國際法，也體現了人類所能犯下的仇恨、分裂和破壞。」

教宗重申，人民都渴望和平，並呼籲所有人盡自己一份力量；「我呼籲所有相關國家公民，與有關當局的政治領袖、國會議員聯繫，請求他們為和平努力，拒絕戰爭和暴力。」