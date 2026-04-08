川普最後通牒將至 巴基斯坦總理籲延長期限2週

在中東衝突中扮演關鍵調解角色的巴基斯坦總理夏立夫，今天呼籲美國總統川普將他揚言大舉打擊伊朗的最後通牒期限延長2週。白宮隨後表示川普已知悉這項請求。

法新社報導，夏立夫（Shehbaz Sharif）在社群媒體X平台發文說，尋求和平解決中東戰火的外交努力，正在穩步、有力地取得進展，「有望在不久的未來取得實質成果」。

他指出：「為了使外交努力持續推進，我懇請川普總統將這個最後期限延長2週。」

川普（Donald Trump）近日重申他的最後通牒，要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台北時間8日上午8時）前重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），否則將轟炸伊朗基礎設施。

另外，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，川普已知悉夏立夫所提美方延長大舉打擊伊朗最後期限2週的請求。

李威特在最後期限倒數幾個小時前告訴法新社：「總統已知悉這項提議，將會做出回應。」