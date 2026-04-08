聽新聞
0:00 / 0:00
美以空襲哈格島 伊朗媒體：重要基礎設施未受損
美媒稍早披露美國和以色列對伊朗石油樞紐哈格島（Kharg Island）展開新一輪攻擊後，伊朗「梅爾通訊社」（Mehr）報導，島上「重要基礎設施未受損」。
英國廣播公司（BBC）引述「梅爾通訊社」報導，哈格島的局勢已得到控制，石油設施與配套作業不受干擾，各項活動繼續正常運作。
美國總統川普（Donald Trump）重申他的最後通牒，要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台北時間8日上午8時）前重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），否則將轟炸伊朗基礎設施。
他今天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）寫道：「一整個文明將於今晚毀滅，永遠無法復原。我不想看到這件事發生，但它很可能會發生。」
川普的聲明仍保留一條出路，稱「也許一些具革命性的美好事物將會發生」。
另據美國新聞網站Axios報導，據1名美國官員、1名以色列官員及2名知情人士表示，要在川普設定的美東時間7日晚間8時期限前達成停火協議，機率不高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。