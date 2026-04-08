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美以空襲哈格島 伊朗媒體：重要基礎設施未受損

中央社／ 德黑蘭7日綜合外電報導
衛星照片顯示哈格島上的石油出口裝載設施。（路透資料照片）
衛星照片顯示哈格島上的石油出口裝載設施。（路透資料照片）

美媒稍早披露美國以色列伊朗石油樞紐哈格島（Kharg Island）展開新一輪攻擊後，伊朗「梅爾通訊社」（Mehr）報導，島上「重要基礎設施未受損」。

英國廣播公司（BBC）引述「梅爾通訊社」報導，哈格島的局勢已得到控制，石油設施與配套作業不受干擾，各項活動繼續正常運作。

美國總統川普（Donald Trump）重申他的最後通牒，要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台北時間8日上午8時）前重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），否則將轟炸伊朗基礎設施。

他今天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）寫道：「一整個文明將於今晚毀滅，永遠無法復原。我不想看到這件事發生，但它很可能會發生。」

川普的聲明仍保留一條出路，稱「也許一些具革命性的美好事物將會發生」。

另據美國新聞網站Axios報導，據1名美國官員、1名以色列官員及2名知情人士表示，要在川普設定的美東時間7日晚間8時期限前達成停火協議，機率不高。

美國 川普 以色列 伊朗

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