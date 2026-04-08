聽新聞
0:00 / 0:00

Axios：川普最後通牒期限將至 達停火協議機率不高

中央社／ 記者張欣瑜舊金山7日專電

美國新聞網站Axios今天報導，據1名美國官員、1名以色列官員及2名知情人士表示，要在美國總統川普設定的美東時間7日晚間8時期限前達成停火協議，機率不高。

一名美國官員向Axios表示，白宮內部的思考已從「我們是否能達成協議」，轉變為「我們能否在今晚8時前達成協議」，顯示時間壓力加劇。

若無法在最後期限前達成協議，戰事將出現空前的升級。

消息人士指出，目前2大挑戰在於：如何滿足伊朗要求的「強而有力保證」，確保美國與以色列不會在暫時停火後再度開戰；以及伊朗高層回應速度緩慢。

華爾街日報（The Wall Street Journal）指出，伊朗已切斷對美國的直接溝通；紐約時報（New YorkTimes）報導，伊朗正退出談判。伊朗官方媒體「德黑蘭時報」（Tehran Times）否認相關說法。Axios尚未證實伊朗有任何中斷談判的行動。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，只有川普本人知道「目前情勢進展以及他將採取何種行動」。

美國 白宮 川普 以色列 伊朗

延伸閱讀

最後通牒時限將至！ 川普放話毀滅伊朗文明

準時炸伊朗？美媒：川普「像瘋狗」連名稱都想好 見正面訊號才延期

川普警告毀橋梁、發電廠回「石器時代」 伊朗拒暫時停火

伊朗提10點停戰方案！願開放荷莫茲、取消索賠 川普回應了

相關新聞

最後通牒時限將至！ 川普放話毀滅伊朗文明

美國總統川普對伊朗發出的最後通牒時限至美東時間七日晚間八時（台灣時間八日早上八時），他威脅伊朗若不達成和平協議重啟荷莫茲海峽，將轟炸其橋梁和發電廠，七日並發文稱整個伊朗文明可能滅亡。

川普嗆伊朗「文明恐滅亡」 伊朗切斷與美直接溝通

華爾街日報7日引述幾位中東官員報導，美國總統川普當天發文警告伊朗「整個文明」恐滅亡，伊朗為此在同日切斷與美國的直接溝通管道，但與調停方的對話仍繼續。

「川普得罪了太多人」美攻伊朗沒盟友挺 近1世紀以來首例

美國總統川普六日批評北約與亞太盟邦未在伊朗戰爭支持美國，還重申希望兼併格陵蘭。華爾街日報報導，川普回任後的作為使盟友質疑美國是否可靠，這是近一世紀以來美國首次在重大衝突中沒任何傳統盟友助陣。

「伊朗如履薄冰」 消息人士曝美伊持續互換訊息：不在華府壓力下投降

路透7日引述一位伊朗高階消息人士報導，伊朗和美國持續透過巴基斯坦交換訊息，但只要華府繼續要求伊朗在壓力下「投降」，伊方就不會展現任何彈性。

亞洲多國船隻安全通過荷莫茲海峽...專家示警：適用範圍與時效仍不明

ＢＢＣ報導，巴基斯坦、印度、菲律賓與中國等部分亞洲國家已先後與伊朗談妥或獲默許，讓某些船舶得以安全通行荷莫茲海峽，日本與馬來西亞近期也有船隻獲准通過，但相關安排是否僅屬個案、具體條件為何，外界仍不清楚。

伊朗放行船舶效期不明 亞洲多國獲准通過荷莫茲

BBC報導，美國總統川普對伊朗祭出最後通牒前，中國大陸、印度等部分亞洲國家已先後與德黑蘭談妥或取得默許，讓部分船舶得以安全通行荷莫茲海峽。至於日本與馬來西亞，近期已有部分船隻獲准通過，但相關安排是否僅屬個案，具體條件為何，外界仍不清楚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。