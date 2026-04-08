聯合國安理會荷莫茲海峽決議 遭中俄否決

俄羅斯與中國今天對聯合國安理會（UNSC）一項重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）決議草案動用否決權。該案於表決前已刪除可能動用武力的措辭，最後仍未通過。

綜合法新社與路透社報導，這項由巴林起草、獲美國支持的決議草案，旨在鼓勵各國互相協調，以保護荷莫茲海峽航行安全。波斯灣國家（Persian Gulf）曾尋求動用武力保護這條重要航道。

安理會15個理事國對該草案的表決結果為11票贊成、2票反對與2票棄權。安理會決議案要通過必須至少獲得9票贊成，且英國、中國、法國、俄羅斯、美國5個常任理事國不得行使否決權。

巴林外交部長札亞尼（Abdullatif bin Rashid AlZayani）表示，波斯灣國家對這個結果感到「遺憾」。他指出，由於常任理事國投下反對票，這項決議未獲通過。