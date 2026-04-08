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伊朗媒體：哈格島關鍵基礎設施未受損

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

伊朗半官方通訊社Mehr報導，哈格島7日稍早傳出爆炸聲，所幸島上局勢得到控制，關鍵基礎設施未受損，石油設施及相關作業未受干擾，各項活動繼續正常進行。國際油價漲勢應聲收斂，布蘭特油價甚至一度翻黑，跌0.5%。西德州原油漲幅也縮小到1.8%。

不過緊張局勢並未稍減，路透報導，以色列軍方7日對在黎巴嫩Tyre與Ras Naqoura之間海域錨泊或航行的所有船隻發布警告，「所有船隻必須立即向Tyre地區以北海域航行」，代表極有可能即將發動攻擊。

美國總統川普給伊朗的「最後期限」不斷逼近，各界繃緊神經，不放過任何一個進展。

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