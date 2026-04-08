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BBC：川普逼伊朗談和期限將屆 新貼文未顯露樂觀態度

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普對伊朗下達的最後通牒即將到期，他今天發文雖暗示，伊朗新領導階層可能同意達成協議，但BBC分析，最新貼文並未顯示川普對今晚期限截止前能達成協議感到樂觀。

川普（Donald Trump）已設定美東晚間8時（台灣時間8日上午8時）為伊朗同意協議的最後期限，其中須包括重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），否則美國將摧毀伊朗大部分民用基礎設施，包括所有橋樑和發電廠。

英國廣播公司（BBC）北美編輯史密斯（SarahSmith）寫道，川普過去也曾設下類似期限，最後仍然讓步並延長時限。

目前協商還在進行中，但看起來進展並不順利。

川普最新的社群媒體貼文則顯示，這次他有意堅持自己的期限。

史密斯分析，川普在社群媒體發文時從不吝於使用末日論調，但即使以他的標準來看，今天的貼文稱「一整個文明將於今晚毀滅，永遠無法復原」，這樣的威脅依然相當野蠻。

提及對伊朗進行毀滅性攻擊的可能性，川普寫道：「我不想看到這件事發生，但很可能發生。」

雖然川普在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）的發文中暗示，伊朗新領導階層有可能同意達成協議，稱「也許會發生一些革命性的美好事情，誰知道呢？」

但這則最新貼文並未顯示他對今晚期限截止前能達成協議感到樂觀。

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