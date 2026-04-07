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中東戰雲密布 白宮否認擬對伊朗動用核武
白宮今天否認美國考慮對伊朗動用核武。美國副總統范斯（JDVance）先前表示，美軍擁有「迄今尚未決定使用」的手段，來執行總統川普對伊朗下達的最後通牒。
法新社報導，與美國前副總統賀錦麗（KamalaHarris）有關的帳號指出，范斯在暗示川普「可能動用核武」。
對此，白宮今天在社群媒體平台X上回應說：「副總統范斯字面上完全沒有『暗示』這種意思，你們這群徹頭徹尾的蠢蛋。」
英國獨立新聞機構「中東之眼」（Middle EastEye,MEE）報導，在川普對伊朗發出末日級威脅後數日，美國否認考慮對伊朗動用核武。
在此數小時前，川普才聲稱，如果伊朗不在週二（7日）結束前開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），伊朗「一整個文明將毀滅」。
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