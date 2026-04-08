聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗全面關閉對美溝通管道

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

儘管美方頻頻文攻武嚇，但伊朗仍展現強硬姿態透過媒體撂狠話，不輕易妥協。眼看川普訂定的最後通牒期限（美東時間7日晚間8時、相當於台灣時間8日上午8時）將至，唯有川普再度TACO（臨陣退縮）才有辦法避免中東戰事升溫。

德黑蘭時報7日在社群平台X發文說，伊朗已關閉與美國的所有外交與間接溝通管道，也暫停雙方任何和所有的訊息交換。但弔詭的是，這個貼文很快就下架。

一名伊朗高級消息人士則向路透表示，伊朗和美國持續透過巴基斯坦傳遞訊息，但只要華府要求伊朗「在壓力下投降」，德黑蘭當局就不會表現出任何靈活性。他也說，卡達6日已向美國及中東其他國家賺達伊朗的訊息，若華府襲擊伊朗的發電廠，「整個地區以及沙烏地阿拉伯都將因伊朗的報復性打擊而陷入一片漆黑」。他還放話，倘若情勢失控，伊朗盟友將關閉曼德海峽水路。

稍早之前，伊朗總統裴澤斯基安7日在社群媒體X發文說，包括他自己，已逾1,400萬伊朗人自願在戰爭中獻出生命。

從種種跡象看來，伊朗始終維持強硬態度。政治作家羅森菲爾德（Ross Rosenfeld）在《新共和》撰文指出，現在沒人再害怕川普了，從美國最高法院到伊朗，川普試圖脅迫對手和盟友的種種行徑，正日益徒勞無功。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川普嗆伊朗「文明恐滅亡」 伊朗切斷與美直接溝通

「伊朗如履薄冰」 消息人士曝美伊持續互換訊息：不在華府壓力下投降

避不開大場面？川普嗆恐文明滅亡 伊朗媒體曝關閉與美所有溝通管道

不怕被打回石器時代？川普炸電廠期限逼近 伊朗總統：1400萬人願捐軀

相關新聞

最後通牒時限將至！ 川普放話毀滅伊朗文明

美國總統川普對伊朗發出的最後通牒時限至美東時間七日晚間八時（台灣時間八日早上八時），他威脅伊朗若不達成和平協議重啟荷莫茲海峽，將轟炸其橋梁和發電廠，七日並發文稱整個伊朗文明可能滅亡。

川普嗆伊朗「文明恐滅亡」 伊朗切斷與美直接溝通

華爾街日報7日引述幾位中東官員報導，美國總統川普當天發文警告伊朗「整個文明」恐滅亡，伊朗為此在同日切斷與美國的直接溝通管道，但與調停方的對話仍繼續。

「川普得罪了太多人」美攻伊朗沒盟友挺 近1世紀以來首例

美國總統川普六日批評北約與亞太盟邦未在伊朗戰爭支持美國，還重申希望兼併格陵蘭。華爾街日報報導，川普回任後的作為使盟友質疑美國是否可靠，這是近一世紀以來美國首次在重大衝突中沒任何傳統盟友助陣。

「伊朗如履薄冰」 消息人士曝美伊持續互換訊息：不在華府壓力下投降

路透7日引述一位伊朗高階消息人士報導，伊朗和美國持續透過巴基斯坦交換訊息，但只要華府繼續要求伊朗在壓力下「投降」，伊方就不會展現任何彈性。

亞洲多國船隻安全通過荷莫茲海峽...專家示警：適用範圍與時效仍不明

ＢＢＣ報導，巴基斯坦、印度、菲律賓與中國等部分亞洲國家已先後與伊朗談妥或獲默許，讓某些船舶得以安全通行荷莫茲海峽，日本與馬來西亞近期也有船隻獲准通過，但相關安排是否僅屬個案、具體條件為何，外界仍不清楚。

伊朗放行船舶效期不明 亞洲多國獲准通過荷莫茲

BBC報導，美國總統川普對伊朗祭出最後通牒前，中國大陸、印度等部分亞洲國家已先後與德黑蘭談妥或取得默許，讓部分船舶得以安全通行荷莫茲海峽。至於日本與馬來西亞，近期已有部分船隻獲准通過，但相關安排是否僅屬個案，具體條件為何，外界仍不清楚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。