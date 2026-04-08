伊朗全面關閉對美溝通管道

儘管美方頻頻文攻武嚇，但伊朗仍展現強硬姿態透過媒體撂狠話，不輕易妥協。眼看川普訂定的最後通牒期限（美東時間7日晚間8時、相當於台灣時間8日上午8時）將至，唯有川普再度TACO（臨陣退縮）才有辦法避免中東戰事升溫。

德黑蘭時報7日在社群平台X發文說，伊朗已關閉與美國的所有外交與間接溝通管道，也暫停雙方任何和所有的訊息交換。但弔詭的是，這個貼文很快就下架。

一名伊朗高級消息人士則向路透表示，伊朗和美國持續透過巴基斯坦傳遞訊息，但只要華府要求伊朗「在壓力下投降」，德黑蘭當局就不會表現出任何靈活性。他也說，卡達6日已向美國及中東其他國家賺達伊朗的訊息，若華府襲擊伊朗的發電廠，「整個地區以及沙烏地阿拉伯都將因伊朗的報復性打擊而陷入一片漆黑」。他還放話，倘若情勢失控，伊朗盟友將關閉曼德海峽水路。

稍早之前，伊朗總統裴澤斯基安7日在社群媒體X發文說，包括他自己，已逾1,400萬伊朗人自願在戰爭中獻出生命。

從種種跡象看來，伊朗始終維持強硬態度。政治作家羅森菲爾德（Ross Rosenfeld）在《新共和》撰文指出，現在沒人再害怕川普了，從美國最高法院到伊朗，川普試圖脅迫對手和盟友的種種行徑，正日益徒勞無功。