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美以攻擊伊朗軍事據點 川普最後通牒前中東緊張升溫

中央社／ 華盛頓7日專電

美國以色列軍方今天在要求伊朗打開荷莫茲海峽與停火協商期限前12小時，對伊朗軍事陣地與鐵路、橋樑設施發動攻擊。美伊雙方用「文明毀滅」、「人鏈抵抗」等劫難性字眼施壓、回應。中東全境已進入高度警戒。

美軍在總統川普（Donald Trump）強硬要求伊朗開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）最後通牒前12小時，對伊朗多處軍事設施發動攻擊。

中東各國進入高度警戒。沙烏地阿拉伯官方表示，防空系統幾個小時內已攔截18架次無人機侵入。以色列各地嚴防攻擊。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）聲明指出，已對伊朗境內鐵路與橋樑等基礎設施發動攻擊。軍方表示，以軍攻擊伊朗8座橋樑。圖像顯示，範圍多位於伊朗西北部。

華爾街日報（The Wall Street Journal）引述官員的說法報導，美軍對伊朗石油出口樞紐哈格島（KhargIsland）上超過50處軍事陣地發動攻擊。此外，停火45日外交斡旋仍在進行，不過未有進展。

川普在美東時間7日晚間8時期限前，於社群平台「真實社群」（Truth Social）貼文「一整個文明將於今晚毀滅，永遠無法復原。不想看到這件事發生，但很可能發生。」伊朗官方早前呼籲全國1400萬青年組成人鏈，守護光明。

美軍在期限前對伊朗軍事陣地發動攻擊，白宮、戰爭部、中情局等機構進入緊密運作。7日上午，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）原訂舉行說明伊朗失蹤飛行員搶救後續的記者會，不過五角大廈已取消。

美國與伊朗領袖在川普要求伊朗打開海峽與進行停火協商期限前，用「文明毀滅」、「人鏈抵抗」等世紀劫難文字，急速升高局勢。

聯合國安理會預計7日上午集會，討論巴林提出的荷莫茲海峽局勢決議，可能刪除以聯合軍事行動要求伊朗開放海峽的強硬文字，希望緩和可能失控的波斯灣戰爭局勢。

美國 白宮 美軍 以色列 伊朗

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