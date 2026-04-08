最後通牒 川普放話毀滅伊朗文明

美國總統川普對伊朗發出的最後通牒時限至美東時間七日晚間八時（台灣時間八日早上八時），他威脅伊朗若不達成和平協議重啟荷莫茲海峽，將轟炸其橋梁和發電廠，七日並發文稱整個伊朗文明可能滅亡。

德黑蘭時報報導，伊朗已關閉與美國所有外交與間接溝通管道，暫停雙方訊息交換。

川普在美東時間七日上午八時左右在社群平台發文說，當晚恐有「一整個文明」滅亡，無法復原，「我不希望此事發生，但大概會」。

川普文中說，伊朗已發生徹底政權更替，由更明智且較不激進的人主導，或許將發生革命性的奇蹟，「誰知道呢？」川普還說，世人將在當晚見證「世界漫長而複雜歷史極重要一刻」，四十七年來「腐敗」的伊朗「終將結束」。

華爾街日報引述美國官員報導，在期限屆滿前，美軍七日已襲擊伊朗石油出口樞紐哈格島的五十多個軍事目標。伊朗官員也聲稱伊朗基礎設施遇襲，至少兩座橋梁、鐵路基礎設施和一條重要公路受損。

在匈牙利訪問的美國副總統范斯表示，美國襲擊哈格島並不代表戰略改變，川普仍然堅持最後期限是七日晚上八點。范斯說，美國在伊朗的軍事目標已大致實現，美方有信心在七日晚間最後期限前得到伊朗回應，但若未在期限前達成協議，「我們將拭目以待」，美國握有若干尚未決定對伊朗使用的「工具」。

川普六日在白宮記者會上說，伊朗願意談判，但若不在期限前同意美方條件，將失去所有的橋梁和發電廠，回到「石器時代」。

川普說，一旦轟炸開始，美軍會在四小時內完成任務，徹底摧毀伊朗橋梁和發電廠。川普表示他不想摧毀伊朗基礎設施，如果美軍現在撤離，伊朗只需要廿年就能完成重建，但如果基礎設施沒了，伊朗就要花一百年重建。

川普並表示，美伊未來若達成和平協議，必須包含開放荷莫茲海峽讓石油自由運輸，即使向通行海峽的船隻收費也該是美國來收，美國作為戰爭贏家有權這麼做。

Axios新聞網近日引述四名熟悉談判的美國、以色列及區域消息人士報導，美國、伊朗及一組區域斡旋人員正在討論一項可能為期四十五天的停火協議條件，可能為永久停戰鋪路。

不過，伊朗已拒絕暫時停火，要求永久結束戰爭；伊朗的回應包含十項條件，包括保證伊朗不再遇襲、制定荷莫茲海峽安全通行收費協議以及解除制裁。

伊朗軍方發言人並警告，若美以再攻擊民間目標，伊朗將採取威力更強、規模更大的報復，加強攻擊以色列及波斯灣國家民用基礎設施。伊朗青年與體育部副部長拉希米號召全國青年參與「人鏈」行動，前往各地發電廠外手牽手站成人牆，向外界傳達「攻擊公共基礎設施屬於戰爭罪」訊息。