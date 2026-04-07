川普嗆伊朗「文明恐滅亡」 伊朗切斷與美直接溝通

華爾街日報7日引述幾位中東官員報導，美國總統川普當天發文警告伊朗「整個文明」恐滅亡，伊朗為此在同日切斷與美國的直接溝通管道，但與調停方的對話仍繼續。

中東官員聲稱，伊朗此舉，導致在川普所設期限前達成協議更複雜，但不代表談判結束；伊朗意在發出不滿和抗拒的訊號。暫不清楚雙方能否在期限前恢復直接對話；白宮尚未回覆置評請求。

紐時7日則引述3位伊朗高官指出，伊朗已停止與美國的談判作業，通知巴基斯坦將不再參與停火談判。

川普6日要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台北時間8日上午8時）前重啟荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗橋梁和發電廠。

另外，美國有線電視新聞網（CNN）7日報導，國務卿魯比歐被問到是否預期伊朗將上談判桌時，賣關子表示7日稍晚將有「更多消息」。