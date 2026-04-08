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確切位置首度曝光！傳伊朗新任最高領袖穆吉塔巴 陷昏迷無法治國

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴肖像。歐新社
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴肖像。歐新社

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴三月九日就任至今從未露面，英國泰晤士報六日引述美國以色列情報單位與波灣國家分享的外交備忘錄指出，穆吉塔巴在空襲中重傷喪失行為能力，目前陷入昏迷，正在什葉派聖城庫姆接受治療，無法履行治國職責。

泰晤士報取得這份備忘錄寫道：「穆吉塔巴正在庫姆接受治療，情況嚴重，無法參與政權任何決策。」

報導指出，這是穆吉塔巴所在確切位置首度曝光。庫姆位於德黑蘭以南約一百四十里，是伊朗中部重要城市，也是什葉派伊斯蘭教聖地。

備忘錄提到，美以二月廿八日聯手空襲德黑蘭，擊殺伊朗前最高領袖哈米尼，其次子穆吉塔巴也在同一場空襲中受傷，伊朗先前已證實此事。穆吉塔巴的母親、妻子、兒子也在空襲中喪生。

備忘錄並指出，德黑蘭當局正安排將哈米尼安葬於庫姆，已著手進行「興建大型陵寢所需的基礎工程」，而且是為「不只一座墳墓」預作準備，顯示其他家族成員，甚至可能包括穆吉塔巴本人，都可能與哈米尼葬在同一地點。

外界認為，美國與以色列情報機構早已掌握穆吉塔巴藏身地點，但此前從未對外公開。

五十六歲的穆吉塔巴三月九日獲伊朗專家會議推舉為最高領袖，但至今從未露面，對外訊息多以書面聲明方式發布。

根據ＣＮＮ，他最近一次發表聲明是在四月六日，針對革命衛隊情報首長哈德米遭以軍空襲身亡一事回應，強調伊朗不會因此退縮。

以色列 伊朗 美國 穆吉塔巴 什葉派 德黑蘭 空襲

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