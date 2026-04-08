拯救陷落伊朗飛官！美176架軍機兵分7路 僅1路是真實救援目標

美國政治新聞網Axios報導，美軍一架Ｆ–15Ｅ戰機遭伊朗擊落後，機上二名飛官彈射逃生，其中武器系統官一度失聯。為了把人救回，美軍出動由一七六架軍機組成的「空中艦隊」，兵分七路深入伊朗搜救，其中六路為掩護與誘敵，只有一處才是真正營救目標。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩六日在白宮記者會表示，這支「空中艦隊」協助完成兩場「極度危險」的撤離任務，最終順利救出飛行員與武器系統官。

凱恩證實，參與行動的軍機涵蓋轟炸機、戰鬥機、空中加油機、直升機及無人系統，包括Ａ–10「疣豬」攻擊機、ＨＣ–130搜救機及ＨＨ–60直升機。

川普則透露，為了營救失聯的武器系統官，美軍出動大批軍機，其中大部分是為了擾亂伊朗追兵。整場營救任務總共涵蓋七個行動地點，但只有一處是真正救援目標。

川普並聲稱，這架Ｆ–15Ｅ是美軍對伊朗軍事行動中首架遭敵軍擊落的有人駕駛軍機，他稱伊朗「僥倖擊中」，並表示「人總有走運的時候，但我們也一樣會有好運」。

陷入險境的上校飛官利用生存和隱蔽訓練躲入山縫，一名國防官員稱他爬上兩千多公尺的山脊，躲藏了近四十八小時。川普則說，「他受了重傷，他爬上懸崖，流了很多血並包紮了自己的傷口」。

在躲藏期間，中央情報局四日發起假情報戰，欺騙伊朗軍隊已經找到該上校並在撤離中。川普說，伊朗原本不知道美軍飛官在境內失聯，是因匿名消息人士向媒體洩露消息，才讓事件曝光，更加劇搜救任務難度。他還說，美方將以國家安全為由，要求刊出消息的媒體交出來源，否則「就準備坐牢」。川普並未指明是哪家新聞機構。

川普並批評消息來源是「噁心的人」，但也說對方「可能沒有意識到事情嚴重性」。美國司法部未立即置評，白宮回應相關問題稱「正在調查中」。