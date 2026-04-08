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亞洲多國船隻安全通過荷莫茲海峽...專家示警：適用範圍與時效仍不明

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。歐新社
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。歐新社

ＢＢＣ報導，巴基斯坦印度菲律賓中國等部分亞洲國家已先後與伊朗談妥或獲默許，讓某些船舶得以安全通行荷莫茲海峽，日本與馬來西亞近期也有船隻獲准通過，但相關安排是否僅屬個案、具體條件為何，外界仍不清楚。

專家指出，伊朗准許部分亞洲國家通行，但適用範圍與可持續時間仍有疑問；目前許多油輪懸掛巴拿馬或馬紹爾群島等國旗幟，但這些國家尚未取得安全通行保證。

川普要求伊朗在美東時間七日晚間八時（台灣時間八日上午八時）之前開放荷莫茲海峽或達成協議，否則美軍將打擊其境內所有橋梁與電廠，「在一夜之間摧毀伊朗」。

ＢＢＣ指，巴基斯坦、印度與中國近幾周均獲伊朗明示或默許其船舶通過荷莫茲海峽。巴基斯坦三月廿八日宣布已有廿艘船獲放行，印度對此歸功於外交努力，中國也證實已有船舶穿越荷莫茲並獲協助；北京同時維持與德黑蘭友好關係，並與巴基斯坦共推美伊停火。

然而，航運專家提醒，這些保證的適用範圍與時效仍有疑問。「海事風險」航運顧問公司執行長曼尼亞提斯說，伊朗提供的安全通行保證，究竟只適用部分船隻還是適用懸掛某一國旗的所有船舶，目前仍不清楚。

雪梨科技大學研究員施訓鵬指出，可以確定的是，急需波灣能源的國家已知道，要想恢復運輸就必須和伊朗打交道，這些安排象徵「外交突破」，但不等於問題已解決。

菲律賓三日與伊朗通話後達成協議，是亞洲國家中最新一國。由於菲律賓百分之九十八的石油仰賴中東進口，在戰爭爆發後已率先宣布全國能源緊急狀態。

新加坡國立大學能源研究所研究員富坎指出，菲律賓常被視為美國盟友卻仍獲伊朗放行，「是非常有意思的案例」，表明伊朗願意區分各國是否實際參與衝突。

日本與馬來西亞部分船隻近期也成功闖關荷莫茲，但相關條件或是否支付通行費仍不明。曼尼亞提斯說，許多油輪懸掛巴拿馬或馬紹爾群島等國旗幟，這些國家尚未取得安全通行保證。

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