亞洲多國船隻安全通過荷莫茲海峽...專家示警：適用範圍與時效仍不明

ＢＢＣ報導，巴基斯坦、印度、菲律賓與中國等部分亞洲國家已先後與伊朗談妥或獲默許，讓某些船舶得以安全通行荷莫茲海峽，日本與馬來西亞近期也有船隻獲准通過，但相關安排是否僅屬個案、具體條件為何，外界仍不清楚。

專家指出，伊朗准許部分亞洲國家通行，但適用範圍與可持續時間仍有疑問；目前許多油輪懸掛巴拿馬或馬紹爾群島等國旗幟，但這些國家尚未取得安全通行保證。

川普要求伊朗在美東時間七日晚間八時（台灣時間八日上午八時）之前開放荷莫茲海峽或達成協議，否則美軍將打擊其境內所有橋梁與電廠，「在一夜之間摧毀伊朗」。

ＢＢＣ指，巴基斯坦、印度與中國近幾周均獲伊朗明示或默許其船舶通過荷莫茲海峽。巴基斯坦三月廿八日宣布已有廿艘船獲放行，印度對此歸功於外交努力，中國也證實已有船舶穿越荷莫茲並獲協助；北京同時維持與德黑蘭友好關係，並與巴基斯坦共推美伊停火。

然而，航運專家提醒，這些保證的適用範圍與時效仍有疑問。「海事風險」航運顧問公司執行長曼尼亞提斯說，伊朗提供的安全通行保證，究竟只適用部分船隻還是適用懸掛某一國旗的所有船舶，目前仍不清楚。

雪梨科技大學研究員施訓鵬指出，可以確定的是，急需波灣能源的國家已知道，要想恢復運輸就必須和伊朗打交道，這些安排象徵「外交突破」，但不等於問題已解決。

菲律賓三日與伊朗通話後達成協議，是亞洲國家中最新一國。由於菲律賓百分之九十八的石油仰賴中東進口，在戰爭爆發後已率先宣布全國能源緊急狀態。

新加坡國立大學能源研究所研究員富坎指出，菲律賓常被視為美國盟友卻仍獲伊朗放行，「是非常有意思的案例」，表明伊朗願意區分各國是否實際參與衝突。

日本與馬來西亞部分船隻近期也成功闖關荷莫茲，但相關條件或是否支付通行費仍不明。曼尼亞提斯說，許多油輪懸掛巴拿馬或馬紹爾群島等國旗幟，這些國家尚未取得安全通行保證。