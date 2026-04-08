「川普得罪了太多人」美攻伊朗沒盟友挺 近1世紀以來首例

美國總統川普六日批評北約與亞太盟邦未在伊朗戰爭支持美國，還重申希望兼併格陵蘭。華爾街日報報導，川普回任後的作為使盟友質疑美國是否可靠，這是近一世紀以來美國首次在重大衝突中沒任何傳統盟友助陣。

川普聲稱，北約盟國是刻意不幫忙，俄羅斯總統普亭根本不怕北約這頭「紙老虎」，還說北約對美國的不滿始於格陵蘭問題，「他們不願給，我就說『拜拜』」。川普另批評日本、南韓、澳洲等傳統盟邦未援助美國對伊作戰。

華爾街日報說，川普回任一年多來因關稅、俄烏、格陵蘭等問題與歐亞盟友起爭端，在關鍵政策反覆無常且普遍漠視盟友意見，即使是試圖拉攏他的外國領袖都常吃鱉。波斯灣國家官員也逐漸對川普失望；川普三月才在沙烏地阿拉伯贊助的投資會議公開羞辱沙國王儲沙爾曼，稱沙爾曼「拍我馬屁」。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院執行董事弗里洛夫說，自二戰以來，美國大致上善待其他民主國家，獲得這些國家認可而取得霸權地位，但現在川普執政，各方看法改變，「若你在每次談判侮辱盟友，逼他們到絕境，向世界展現最醜陋一面，那麼這種認可將消失」。

過去在阿富汗戰爭，北約幾乎全員出動；美國二○○三年入侵伊拉克，英國、西班牙等國加入。一九九一年波灣戰爭有數十國家參與；就算是越戰，美軍也獲得韓、澳、紐西蘭、菲律賓、泰國援助。

如今美伊戰爭不只盟國領袖不挺，原本支持川普的各國極右翼人士也試圖與川普切割。法國極右派「國民聯盟」領袖巴德拉最近抨擊美國作戰目標反覆無常，還讚總統馬克宏拒絕參戰「合理且可敬」。極右派「德國另類選擇黨」領袖克魯帕拉進一步呼籲柏林效法西班牙，禁止美國在這場「侵略戰爭」使用德國境內基地，還建議逐出美軍。

但美國盟友困境在於，在可預見的未來，美國的軍事和經濟實力無可取代。時值中國大陸和俄國咄咄逼人，歐亞的中型民主國家需時間擺脫對美依賴並加強合作。

以南韓為例，美國三月將駐韓重要防空資源調往中東，令面臨北京和平壤威脅的南韓沮喪。首爾的韓國外國語大學國際政治教授芮契說，美國在伊朗的行動暴露美國是「流氓」國家，但南韓出於安全考量，仍需與川普政府交好。