快訊

皇池溫泉又傳偷拍！碩士媒體人「毛巾包手機」掩護 偷拍6人私密處

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合國將表決荷莫茲海峽決議 傳新草案刪除可動武措辭

中央社／ 紐約7日綜合外電報導
一艘貨船3月11日於波斯灣、鄰近荷莫茲海峽。路透
一艘貨船3月11日於波斯灣、鄰近荷莫茲海峽。路透

根據一名熟知內情的波斯灣國家消息人士，聯合國安全理事會最新一版針對保護荷莫茲海峽航運的決議草案，已刪除可能動用武力的措辭，以免遭到否決。

這項決議草案原定3日表決，隨後延至4日，然後又延至本週，消息人士透露，現在預計於美東時間7日上午11時表決。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，自美國聯手以色列伊朗發動戰爭以來，荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）實質上遭到封鎖。為確保船隻能通過海峽，之前的決議草案授權動用「一切必要防禦手段」，也准許在該水道展開海軍行動。

據報，最初的草案遭遇中國及俄羅斯這兩個聯合國安理會（United Nations Security Council）常任理事國阻撓。

消息人士表示，經數次修訂後，新版草案改為鼓勵各國「協調採取與實際情況相符的防禦性措施」，以確保海峽的航行安全。

最新草案也重申有關通過該海峽的權利與自由，要求伊朗立即停止一切針對商船的攻擊，並要求聯合國秘書長報告伊朗的進一步攻擊情形。

這份草案也對航運受威脅的情況外溢至紅海（RedSea）曼德海峽（Strait of Bab Al Mandab）表達憂心。與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）過去曾攻擊曼德海峽。

美國 以色列 伊朗 聯合國 荷莫茲海峽

延伸閱讀

想闖出荷莫茲？兩艘卡達LNG船臨陣掉頭返航 伊朗迄今讓LNG「零輸出」

中東戰爭第38天》川普威脅摧毀、伊朗矢言續戰 最新發展一次看

國際小學堂／美護航荷莫茲海峽 難題不只水雷

相關新聞

「伊朗如履薄冰」 消息人士曝美伊持續互換訊息：不在華府壓力下投降

路透7日引述一位伊朗高階消息人士報導，伊朗和美國持續透過巴基斯坦交換訊息，但只要華府繼續要求伊朗在壓力下「投降」，伊方就不會展現任何彈性。

轟炸伊朗期限倒數12小時 川普突發文：恐有一整個文明滅亡

美國總統川普7日在真實社群發文說，當晚恐有「一整個文明」滅亡，無法復原，「我不希望此事發生，但大概會」。他6日要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）前重啟荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗橋梁和發電廠。

川普嗆伊朗「文明恐滅亡」 伊朗切斷與美直接溝通

華爾街日報7日引述幾位中東官員報導，美國總統川普當天發文警告伊朗「整個文明」恐滅亡，伊朗為此在同日切斷與美國的直接溝通管道，但與調停方的對話仍繼續。

管不住嘴…美伊戰爭沒人相挺 美媒：川普將盟友得罪光恐失霸權地位

美國總統川普6日批評北約與亞太盟邦未在伊朗戰爭支持美國，還重申希望兼併格陵蘭。華爾街日報同日報導，川普回任後的作為使盟友質疑美國是否可靠，這是近一世紀以來美國首次在大型衝突中沒任何傳統盟友助陣。

生死一瞬間！伊朗砲火轟以色列 1女子剛下車被衝擊波震倒在地

一段網路驚險影片顯示，一名以色列女子被幾米外的爆炸衝擊波震倒在地，隨後冷靜地起身離開。

以軍攻擊伊朗橋樑及鐵路基礎設施 內唐亞胡：正粉碎恐怖政權

以色列總理內唐亞胡今天表示，以軍對伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）使用的鐵路及橋樑發動攻擊。伊朗官員通報，至少有兩座橋樑及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。