以軍攻擊伊朗橋樑及鐵路基礎設施 內唐亞胡：正粉碎恐怖政權

以色列總理內唐亞胡今天表示，以軍對伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）使用的鐵路及橋樑發動攻擊。伊朗官員通報，至少有兩座橋樑及鐵路基礎設施受損。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在以色列總理辦公室發布的影片中指出：「我們正粉碎伊朗的恐怖政權...以更大力道及不斷增強的武力進行打擊。」

他提及：「昨天，我們的飛行員摧毀了位於伊朗空軍基地的運輸機與數十架直升機。今天，他們又打擊了革命衛隊使用的鐵路與橋樑。」