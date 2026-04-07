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「伊朗如履薄冰」 消息人士曝美伊持續互換訊息：不在華府壓力下投降

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
一名女童7日在伊朗首都德黑蘭街上舉國旗，紀念2月底遭空襲殺害的南部學校學童。美聯社
一名女童7日在伊朗首都德黑蘭街上舉國旗，紀念2月底遭空襲殺害的南部學校學童。美聯社

路透7日引述一位伊朗高階消息人士報導，伊朗和美國持續透過巴基斯坦交換訊息，但只要華府繼續要求伊朗在壓力下「投降」，伊方就不會展現任何彈性。

該消息人士說，德黑蘭6日已透過卡達轉告美國和中東各國，若美國襲擊伊朗的發電廠，伊朗的報復打擊將使沙烏地阿拉伯乃至整個中東「陷入完全黑暗」。他還警告，若局勢失控，伊朗的盟友也將封鎖紅海出入口曼德海峽。

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」日前暗示，可能襲擊曼德海峽航運。美國政府資料顯示，全球約12%經海運貿易的石油都要經過該處。

另外，巴基斯坦消息人士向路透說，促成美伊對話的作為正進行中，但形容伊朗現狀是「如履薄冰」，接下來3到4個小時對雙方對話的前景至關重要。

華府 紅海 卡達 以色列 伊朗 美國

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