避不開大場面？川普嗆恐整個文明滅亡 伊朗關閉與美所有溝通管道
德黑蘭時報報導，伊朗已關閉與美國的所有外交與間接溝通管道，也暫停雙方任何和所有的訊息交換。
在此之前，美國總統川普發文威脅，美國堅持7日是消滅伊朗的最後期限，「今晚是歷史上最重要的時刻之一」，會有「一整個文明」滅亡。
川普先前再延最後通牒24小時，要求德黑蘭在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）開放荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗境內橋梁與發電廠。而且他後來在白宮開記者會上表示，整個毀滅伊朗的行動會在當天12時之前完成，「如果我們願意，整個行動可以在四小時完成」。
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