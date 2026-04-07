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管不住嘴…美伊戰爭沒人相挺 美媒：川普將盟友得罪光恐失霸權地位

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普6日在白宮出席復活節活動。美聯社
美國總統川普6日在白宮出席復活節活動。美聯社

美國總統川普6日批評北約與亞太盟邦未在伊朗戰爭支持美國，還重申希望兼併格陵蘭。華爾街日報同日報導，川普回任後的作為使盟友質疑美國是否可靠，這是近一世紀以來美國首次在大型衝突中沒任何傳統盟友助陣。

川普聲稱，北約盟國是刻意不幫忙，俄羅斯總統普亭根本不怕北約這頭「紙老虎」，還說北約對美國的不滿始於格陵蘭問題，「他們不願給，我就說『拜拜』」。川普另批評日本、南韓、澳洲等傳統盟邦未援助美國對伊作戰。

華爾街日報說，川普回任一年多來因關稅、俄烏、格陵蘭等問題與歐亞盟友起爭端，在關鍵政策反覆無常且普遍漠視盟友意見，即使是試圖拉攏他的外國領袖都常吃鱉。波斯灣國家官員也逐漸對川普失望；川普3月才在沙烏地阿拉伯贊助的投資會議公開羞辱沙國王儲沙爾曼，稱沙爾曼「拍我馬屁」。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院執行董事弗里洛夫說，自二戰以來，美國大致上善待其他民主國家，獲得這些國家認可而取得霸權地位，但現在川普執政，各方看法改變，「若你在每次談判侮辱盟友，逼他們到絕境，向世界展現最醜陋一面，那麼這種認可將消失」。

過去在阿富汗戰爭，北約幾乎全員出動；美國2003年入侵伊拉克，英國、西班牙等國加入。1991年波灣戰爭有數10國家參與；就算是越戰，美軍也獲得韓、澳、紐西蘭、菲律賓、泰國援助。

如今美伊戰爭不只盟國領袖不挺，各國極右翼人士也試圖與川普切割。法國極右派「國民聯盟」領袖巴德拉最近抨擊美國作戰目標反覆無常，還讚總統馬克宏拒絕參戰「合理且可敬」。極右派「德國另類選擇黨」領袖克魯帕拉進一步呼籲柏林效法西班牙，禁止美國在這場「侵略戰爭」使用德國境內基地，還建議逐出美軍。

但美國盟友困境在於，在可預見的未來，美國的軍事和經濟實力無可取代。時值中國大陸和俄國咄咄逼人，歐亞的中型民主國家需要時間擺脫對美依賴並加強彼此合作。

以南韓為例，美國3月將駐韓重要防空資源調往中東，令面臨北京和平壤威脅的南韓沮喪。首爾的韓國外國語大學國際政治教授芮契說，美國在伊朗的行動暴露美國是「流氓」國家，但南韓出於安全考量，仍需與川普政府交好。

以色列 伊朗 美國 川普 北約

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